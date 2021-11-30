Но в сравнении с серией Galaxy S21 подорожает только версия Ultra.

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Несколько дней назад на просторах всемирной паутины появилась информация о стоимости смартфонов Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Тогда сообщалось, что цена флагманов нового поколения не вырастет в сравнении с моделями семейства Galaxy S21. Как оказалось, грядущие новинки всё же окажутся дороже предшественников. Правда, есть один небольшой нюанс.

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Для начала напомним, что Samsung Galaxy S21 и Galaxy S22 вышли в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ пользовательской памяти. Стоимость стандартного издания составила 799 долларов и 849 долларов соответственно. Версия Plus в обеих конфигурациях оказалась на 200 долларов дороже.

На днях ходили слухи о том, что в США купить Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ можно будет за 799 долларов и 999 долларов соответственно. Однако, обе модели в базовой комплектации будут оборудованы встроенным накопителем вместимостью 256 ГБ. Другими словами, стартовая цена не изменится, а в сравнении с нынешнем поколением в модификации 8/256 ГБ стоимость даже упадёт на 50 долларов.

По новым данным, будущие новинки окажутся дороже. Но на всё те же 50 долларов. Таким образом, никаких изменений в сравнении с Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ мы не увидим. Да, стартовая цена вырастет на 50 долларов, но памяти теперь будет сразу 256 ГБ.

А вот желающим приобрести главный флагманский смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra придётся переплачивать. По предварительным данным, он должен был появиться в продаже по цене 1 199 долларов, тоже с 256 ГБ постоянной памяти в базе. По новой информации, стоимость версии Ultra следующего поколения составит 1 299 долларов, тогда как Galaxy S21 Ultra на старте продаж можно было купить за 1 249 долларов с 256 ГБ хранилища.

Напомним, все три флагмана получат операционную систему Android 12 с прошивкой One UI 4.0 сразу из коробки и будут работать под управлением мобильного процессора Snapdragon 8Gx Gen1 (Азия, Северная и Южная Америки) или Exynos 2200 (Европа). Версия Ultra единственной в новом поколении обзаведётся поддержкой стилуса S Pen.

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В Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ существенно будут улучшены камеры. Разрешение составит 50 МП + 12 МП + 10 МП. В Samsung Galaxy S22 Ultra, как у предшественника, будет установлена Quad-камера с модулями на 108 МП, 12 МП, 10 МП и 10 МП, но с новыми датчиками изображения. Презентация флагманов состоится в феврале 2022 года. В том же месяце они поступят в продажу.