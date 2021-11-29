Без изменений оставят только ультра-широкоугольную камеру.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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На днях мы писали о том, что камера в Samsung Galaxy S22 Ultra не будет сильно отличаться от Galaxy S21 Ultra. Она получит то же разрешение 108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП, хотя в трёх модуля из четырёх будут использоваться новые сенсоры. А вот камеры в Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ сделают существенный шаг вперёд в сравнении с предшественниками.

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Для начала напомним, что камеры в Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ не отличаются. Оба флагмана имеют три модуля: главный и ультра-широкоугольный на 12 МП, а также «неполноценный» телеобъектив с разрешением 64 МП и 1,1-кратным оптическим зумом. Из всего этого добра в смартфонах нового поколения останется только ультра-широкоугольная камера.

В её основу ляжет датчик изображения оптического формата 1/2,55 дюйма с 1,4-мкм пикселями, дополненный апертурой f/2,2. Такой блок будет установлен в Galaxy S22 Ultra. А вот телеобъектив и главную камеру ждут большие перемены.

В Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ мы увидим трендовый 50-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX766 или Samsung ISOCELL GN5 оптического формата 1/1,57 дюйма с пикселями размером 1 мкм. Причём модель матрицы может отличаться в зависимости от рынка. На выходе флагманы смогут выдавать за счёт технологии объединения четырёх соседних пикселей фотографии с разрешением 12,5 МП.

Телеобъектив получит полноценный 3-кратный оптический зум без потери качества. В смартфонах текущего и прошлого поколений 3-кратное приближение достигалось оптико-цифровым путём. Разрешение телефотомодуля составит 10 МП. Он будет построен на базе сенсор типа 1/3,94 дюйма с 1-мкм пикселями. Светосила – f/2,4.

Фронтальная камера перекочует с Galaxy S21 / S21+. Он будет иметь разрешение 10 МП. В основу ляжет датчик изображения диагональю 1/3,24 дюйма с пикселями размером 1,22 дюйма. Диафрагма – f/2,2. Также Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ получат стереодинамики, защиту от воды и пыли класса IP68, и экран диагональю 6,06 дюйма и 6,55 дюйма соответственно.

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Презентация смартфонов нового поколения состоится 8 февраля 2022 года. В продаже они появятся через неделю после дебюта с предустановленной прошивкой One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12. Трио Samsung Galaxy S22 будет работать на процессорах Exynos 2200 и Snapdragon 8Gx Gen1.