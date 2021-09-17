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Xiaomi Redmi 10 В Европе – 50-Мп камера, Helio G88, NFC и ёмкий аккумулятор по цене от 180 евро

На AliExpress дешевле и есть версия с 6 ГБ ОЗУ.
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Китайская компания Xiaomi вывела на европейский рынок бюджетный смартфон с 50-мегапиксельной основной камерой, который называется Redmi 10. Новинка является самым дешёвым телефоном с камерой на 50-Мп, среди всех моделей, которые официально продаются в Старом Свете.

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Впервые Xiaomi Redmi 10 мы увидели месяц назад. Тогда дебютировала глобальная версия по цене 179-219 долларов в зависимости от модификации. Позже появилась версия Prime для Индии, которая лишилась NFC, но оказалась на 10 долларов дешевле. Теперь мы получили европейский вариант с прошивкой EEA.

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Смартфон оборудован 12-нанометровым мобильным процессором Helio G88. Чипсет не поддерживает сетей пятого поколения, работает на частоте 1,8-2,0 ГГц и включает в себя графический ускоритель Mali-G52 MC2. Европейский вариант модели оснащается 4 ГБ оперативной памяти исключительно. Накопитель вмещает до 128 ГБ информации и поддерживает расширение картами microSD.

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Xiaomi Redmi 10 получил 6,5-дюймовый жидкокристаллический дисплей формата Full HD+. Панель поддерживает частоту обновления 90 Гц и имеет небольшой вырез с 8-мегапиксельной фронталкой. Помимо 50-мегапкисельной основной камеры на тыльной стороне смартфона установлена пара 2-мегапиксельных матриц, которые никому не нужны, и 8-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль.

Новинка работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой по проводу. Смартфон можно использовать для подзарядки других устройств. Но тоже по проводу. Мощность составляет 9 Вт. Также отметим стекло Gorilla Glass третьего поколения спереди, боковой биометрический датчик, корпус из пластика, ИК-порт, NFC, USB-C, Bluetooth, Wi-Fi, выход под наушники и стереофонические динамики.

Xiaomi Redmi 10 представили в странах Западной Европы, причём стоимость отличается. Например, в Германии версии с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти оценили в 180 евро и 200 евро соответственно, тогда как в Италии базовый вариант стоит на 20 евро дороже, а топовый – сразу на 30 евро.

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Российская премьера смартфона тоже ожидается, но дата пока не раскрывается. Жители России могут прибрести Redmi 10 с AliExpress с глобальной версией программного обеспечения MIUI 12.5 на Android 11. Причём такой вариант стоит дешевле и доступен с 6 ГБ оперативной памяти. Цена в зависимости от комплектации составляет 179-219 долларов, как мы писали ранее. Но стоит помнить ещё и о налоге. К слову, новинка уже поддерживает технологию Memory Fusion, которая позволяет программным путём увеличить объём оперативной памяти на 1 ГБ или 2 ГБ.

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