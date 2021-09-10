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Компания Intel готовится представить настольные процессор поколения Alder Lake. С приближением презентации чипов информации о них начинает появляться всё больше. Например, сейчас стали известны цены семи грядущих новинок производителя из Калифорнии.

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Модели нового поколения будут дороже предшественников. Флагманский процессор Core i9-12900K обойдётся в 599 долларов, тогда как чип Core i9-11900K был оценён в 549 долларов. Заметим, что в пяти из этих семи процессоров Alder Lake будет применяться двухкластерная структура с «малыми» и «большими» ядрами. Поддержкой многопоточности обзаведутся только первые.

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Флагманский CPU получит по восемь ядер, в результате чего количество потоков составит 24. Максимальная частота всех «больших» ядер составит 5,0 ГГц, а одного – 5,3 ГГц. «Малые» ядра будут поскромнее – 3,7 ГГц и 3,9 ГГц соответственно.

В ассортименте Intel появится более скромный чип Core i9-12900 с 16 ядрами, 24 потоками и такими же частотами, но значение TDP будет уменьшено со 125 Вт, вероятно, до 65 Вт. Стоимость процессора будет составлять 509 долларов.

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Intel Core i7-12700K и Core i7-12700 получат четыре E-ядра c частотой до 3,8 ГГц и восемь P-ядер с частотой до 5,3 ГГц. Стоимость составит 429 долларов и 359 долларов соответственно. Более дорогая модель сможет похвастаться TDP 125 Вт.

А вот в линейке Core i5- следующего поколения мы увидим сразу три чипа: Core i5-12600K, Core i5-12600 и Core i5-12400. Они будут стоить 279 долларов, 249 долларов и 203 доллара соответственно. Поддержкой технологии многопоточности обзаведутся все три процессора, но только версия с индексом K обзаведётся «малыми» ядрами. Их у неё будет четыре.

Номинальное значение TDP в Intel Core i5-12600K составит 125 Вт. Заметим, что максимальное потребление у всех чипов с индексом K увеличивается до 228 Вт. Пиковая частота P-ядра в режиме Turbo будет составлять 4,9 ГГц. О частотах Core i5-12600 и Core i5-12400 пока что информации нет. Детальнее с параметрами всех процессоров вы можете ознакомиться ниже.

Чип P-ядра E-ядра Потоки Частота P-ядер Частота E-ядер TDP PL2 Цена Core i9-12900K 8 8 24 3,2-5,3 ГГц 3,9 ГГц 125 Вт 228 Вт $599 Core i9-12900 8 8 24 5,3 ГГц 3,9 ГГц - - $509 Core i7-12700K 8 4 20 3,6-5,3 ГГц 3,8 ГГц 125 Вт 228 Вт $429 Core i7-12700 8 4 20 5,3 ГГц 3,8 ГГц - - $359 Core i5-12600K 6 4 16 3,7-4,9 ГГц 3,6 ГГц 125 Вт 228 Вт $279 Core i5-12600 6 0 12 - - - - $249 Core i5-12400 6 0 12 - - - - $203