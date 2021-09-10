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Процессоры Intel Alder Lake будут стоить $203-599

Стали известные цены семи процессоров Core i5, Core i7 и Core i9.
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Компания Intel готовится представить настольные процессор поколения Alder Lake. С приближением презентации чипов информации о них начинает появляться всё больше. Например, сейчас стали известны цены семи грядущих новинок производителя из Калифорнии.

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Модели нового поколения будут дороже предшественников. Флагманский процессор Core i9-12900K обойдётся в 599 долларов, тогда как чип Core i9-11900K был оценён в 549 долларов. Заметим, что в пяти из этих семи процессоров Alder Lake будет применяться двухкластерная структура с «малыми» и «большими» ядрами. Поддержкой многопоточности обзаведутся только первые.

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Флагманский CPU получит по восемь ядер, в результате чего количество потоков составит 24. Максимальная частота всех «больших» ядер составит 5,0 ГГц, а одного – 5,3 ГГц. «Малые» ядра будут поскромнее – 3,7 ГГц и 3,9 ГГц соответственно.

В ассортименте Intel появится более скромный чип Core i9-12900 с 16 ядрами, 24 потоками и такими же частотами, но значение TDP будет уменьшено со 125 Вт, вероятно, до 65 Вт. Стоимость процессора будет составлять 509 долларов.

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Intel Core i7-12700K и Core i7-12700 получат четыре E-ядра c частотой до 3,8 ГГц и восемь P-ядер с частотой до 5,3 ГГц. Стоимость составит 429 долларов и 359 долларов соответственно. Более дорогая модель сможет похвастаться TDP 125 Вт.

А вот в линейке Core i5- следующего поколения мы увидим сразу три чипа: Core i5-12600K, Core i5-12600 и Core i5-12400. Они будут стоить 279 долларов, 249 долларов и 203 доллара соответственно. Поддержкой технологии многопоточности обзаведутся все три процессора, но только версия с индексом K обзаведётся «малыми» ядрами. Их у неё будет четыре.

Номинальное значение TDP в Intel Core i5-12600K составит 125 Вт. Заметим, что максимальное потребление у всех чипов с индексом K увеличивается до 228 Вт. Пиковая частота P-ядра в режиме Turbo будет составлять 4,9 ГГц. О частотах Core i5-12600 и Core i5-12400 пока что информации нет. Детальнее с параметрами всех процессоров вы можете ознакомиться ниже.

Чип
P-ядра
E-ядра
Потоки
Частота P-ядер
Частота E-ядер
TDP
PL2
Цена
Core i9-12900K
8
8
24
3,2-5,3 ГГц
3,9 ГГц
125 Вт
228 Вт
$599
Core i9-12900
8
8
24
5,3 ГГц
3,9 ГГц
-
-
$509
Core i7-12700K
8
4
20
3,6-5,3 ГГц
3,8 ГГц
125 Вт
228 Вт
$429
Core i7-12700
8
4
20
5,3 ГГц
3,8 ГГц
-
-
$359
Core i5-12600K
6
4
16
3,7-4,9 ГГц
3,6 ГГц
125 Вт
228 Вт
$279
Core i5-12600
6
0
12
-
-
-
-
$249
Core i5-12400
6
0
12
-
-
-
-
$203
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В отличии от тебя, тупой школоты, я имею три компа и два ноута. И не тебе мне указывать какое железо мне покупать
Процессоры Intel Alder Lake будут стоить $203-599
Синий не фанат
11:53
В этом я с вами согласен у красных слишком низкий уровень интеллекта
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Winssy
11:49
На сокете lga 1700. Как и 14-е поколение. Напомни, на каком сокете будет zen4?)
Результаты тестирования настольных процессоров Intel Alder Lake-S в ряде приложений появились в сети
Виктор Викторович
11:47
как там с 3700 тебе? вы друг-друга по очереди или только он тебя? Сколько бсодов вчера ловил? Ахаха
Процессоры Intel Alder Lake будут стоить $203-599
Юлия (Зуева)
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Winssy
11:41
Они и не отставали особо, только не было конкурирующих моделей для 5900x/5950x. При равном количестве ядер Интел 10 быстрее zen2, Интел 11 равны zen3.
Результаты тестирования настольных процессоров Intel Alder Lake-S в ряде приложений появились в сети
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