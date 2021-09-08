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Китайская компания Realme в середине лета 2021 года представила линейку смартфонов Master Edition, в которую вошла модель Realme GT Master. Спустя почти полтора месяца после старта продаж июльская новинка добралась и до рынка Российской Федерации.

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Смартфон оборудован мобильным процессором Snapdragon 778G. Однокристальная система выполнена по нормам 6-нанометрового технологического процессора. Российская версия смартфона, как и международная, оснащается 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации, в то время как вместимость накопителя составляет 128 ГБ или 256 ГБ.

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Realme GT Master – самый мощный телефон среднего уровня среди всех моделей, которые продаются на глобальном рынке. Об этом свидетельствует свежий рейтинг производительности, опубликованный разработчиками программного обеспечения AnTuTu. Он смог обойти даже Xiaomi Mi 11 Lite 5G с 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 780G под капотом.

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Новинка получила тройную основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп с поддержкой 4K UHD, но без оптической стабилизации изображения и телеобъектива. Для селфи используется 32-мегапиксельная фронтальная камера. Она расположена в левом верхнем углу 6,43-дюймового дисплея. Экран смартфон построен на базе матрицы Super AMOLED формата FHD+ с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.

Подсистема питания в Realme GT Master представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4300 мА*ч с 65-ваттной быстрой зарядкой по проводу. Новинка может похвастаться встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, разъёмом для наушников, USB-C, NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11. Поверх установлена фирменная оболочка Realme UI 2.0. Также отметим габаритные размеры 159,2 x 73,5 x 8,0/8,7 мм и массу 174 грамма и 180 граммов в зависимости от расцветки.

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Realme GT Master в модификации с накопителем на 128 ГБ оценили в 35 990 рублей. Рекомендованная стоимость версии с 256 ГБ постоянной памяти составляет 39 990 рублей. Новинка доступна в серой и перламутровой расцветках корпуса. Конкурировать ей придётся с Xiaomi Mi 11 Lite 5G.