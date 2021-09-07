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Xiaomi оставит без MIUI 12.5 Enhanced почти все смартфоны POCO

Одна модель получила обновление, ещё одна на очереди, а минимум 11 останутся без апдейта.
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Китайская компания Xiaomi намерена обделить почти все смартфоны, выпущенные под брендом POCO, и не выпустить для них программное обеспечение MIUI 12.5 Enhanced. Это касается всех регионов, где представлены модели POCO, включая Россию.

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MIUI 12.5 Enhanced Edition в Китае анонсировали в начале прошлого месяца. В конце августа компания довольно неожиданно презентовала глобальную версию оптимизированной прошивки. Изначально её премьера ожидалась осенью. Ещё более внезапным стал релиз программного обеспечения для Xiaomi POCO F3, ведь по время анонса производитель заявил, что обновление начнут распространять лишь в четвёртом квартале этого года.

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Тем не менее первый смартфон POCO уже получил апдейт. На очереди ещё флагманская модель прошлого поколения POCO F2 Pro. Получит ли обновление POCO F3 GT, пока что неизвестно. То же самое касается и POCO X3 GT. Заметим, что обе модели ещё даже не дебютировали в Европе.

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А вот без глобальной версии MIUI 12.5 Enhanced компания оставит сразу одиннадцать популярных смартфонов, включая модель первого поколения Pocophone F1. Она была анонсирована более трёх лет назад как самый дешёвый аппарат на чипсете Snapdragon 845.

Помимо Pocophone F1 в список неудачников внесли почти всю серию POCO X3. О туманном будущем версии GT на Dimensity 1100 мы упоминали, но вот с другими моделями всё предельно понятно. Без обновления останутся POCO X3, POCO X3 NFC и POCO X3 Pro.

Компанию им составит единственный смартфон предыдущего поколения POCO X2. Серия M тоже пролетает мимо глобальной сборки MIUI 12.5 Enhanced в полном составе. Речь о POCO M3, POCO M3 Pro, POCO M2, POCO M2 Reloaded и POCO M2 Pro. Также здесь и бюджетник POCO C3, который является самым дешёвым телефоном бренда.

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Напомним, что MIUI 12.5 Enhanced стала улучшенной версией обычной прошивки MIUI 12.5. Компания оптимизировала расход энергии и нагрузку на центральный процессор, поработала над управлением памятью и повысила стабильность работы системы в целом. По словам пользователей из Китая, Xiaomi MIX 4 после установки обновления начал меньше нагреваться и дольше работать без подзарядки, но никаких точных показателей они не называют.

Напомним, в России продаются (или продавались) далеко не все смартфоны бренда. Сейчас в официальной рознице есть POCO F3, POCO X3 Pro, POCO X3 NFC, POCO M3 и POCO M3 Pro. Модель Pocophone F1 тоже была доступна в РФ, но её уже давно сняли с продаж.

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