Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Huawei в конце июля 2021 года представила флагманские смартфоны семейства Huawei P50. В рамках нового поколения вышло две модели: стандартная и версия Pro. Первая доступна на процессоре Snapdragon 888, но без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Со дня на день она поступит в продажу, но уже стало известно, что официальная цена флагмана упала примерно на 40 долларов.

реклама

Huawei P50 оснащается 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Стандартная версия комплектуется 128 ГБ хранилища. В максимальной конфигурации смартфон оснащается накопителем вместимостью 256 ГБ. На презентации компания объявила официальную стоимость флагмана нового поколения – 730 долларов и 775 долларов соответственно.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Спустя месяц после премьеры стало известно, что смартфон в начальной модификации памяти поступит в продажу по рекомендованной цене 690 долларов. С чём связано такое решение китайской компании, пока что неизвестно. Что интересно, стоимость модификации 8/256 ГБ не изменится и останется на уровне 775 долларов.

реклама

Напомним, Huawei P50 – первое стандартное издание в рамках серии P, которое может похвастаться перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим приближением. Ранее такой телеобъектив использовался только в изданиях Pro и Pro+. Разрешение составляет 12 Мп.

В состав основной камеры смартфона вошли главный 50-мегапиксельный и ультра-широкоугольный 13-мегапиксельный оптические модули. Первый имеет систему оптической стабилизации изображения. Внедрять поддержку съёмки видео в 8K разработчики не стали. Но есть возможность снимать ролики в 4K при 60 FPS.

Huawei P50 оснащается дисплеем OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев, разрешением 1224 x 2700 пикселей и поддержкой частоты обновления 90 Гц. В небольшом отверстии вверху расположена селфи-камера на 13 Мп. Прочие технические характеристики смартфона включают аккумулятор ёмкостью 4100 мА*ч, 66-ваттную зарядку по проводу и стереодинамики.

реклама

Китайская компания пообещала, что флагман нового поколения поступит в продажу в Европе, но о сроках пока ничего не говорит. В Китае Huawei P50 будет продаваться с предустановленной фирменной операционной системой HarmonyOS 2.0. Что интересно, Huawei всё ещё не представила ни одного смартфона с собственной ОС на глобальном рынке.