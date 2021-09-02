Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Южнокорейский технологический гигант Samsung представил флагманский датчик изображения, вобравший в себя 200 млн пикселей. В настоящее время это рекордное разрешение. Матрица называется Samsung ISOCELL HP1. Вместе с ней компания анонсировала более скромный 50-Мп сенсор. Но обо всё по порядку.



реклама

Samsung ISOCELL HP1, несмотря на рекордно высокое разрешение, похвастаться большими пикселями не в состоянии. Их размер составляет 0,64 мкм. Но этот нюанс компания из Южной Кореи подаёт как преимущество. По словам разработчиков, за счёт компактных габаритных размером матрицу может без проблем интегрировать в любые современные смартфоны, исключая необходимость в увеличении свободного пространства внутри корпуса.

Эффективной разрешение нового датчика изображения составляет 16 384 x 12 88 пикселей. Оптический формат – 1/1,22 дюйма. Технология ChameleonCell обеспечивает высокое качество фотографий за счёт объединения 16 соседних пикселей. В таком случае разрешение снижается до 12,5 Мп, а размер пикселя увеличивается до 2,56 мкм. Это особенно полезно при съёмке в ночное время и помещениях с нехваткой света.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Samsung ISOCELL HP1 получил поддержку съёмки видео в формате 4K UHD с кадровой частотой до 240 к/сек. Также заявлена запись видео в 8K UHD. Но кадровая частота составляет 30 FPS. Отметим, что записи ведётся в режиме 50 Мп. Для этого заявлена технология объединения четырёх соседних пикселей. Размер пикселя увеличивается до 1,28 мкм.

реклама

Новая матрица может дебютировать уже в 2021 году. Ожидается, что 200-мегапиксельный датчик изображения выйдет на рынок в составе одного из флагманских смартфонов Xiaomi 12. Релиз базовой модели запланирован на конец осени.

Что касается второй новинки, она называется Samsung ISOCELL GN5, имеет разрешение 50 Мп и оптический формат 1/1,57 дюйма. Главная фишка заключается в том, что это первый в мире датчик изображения, который получил пиксели размером 1 мкм и поддержку технологии Dual Pixel Pro. Система отвечает за быстрый автофокус, для чего в каждом пикселей задействуется два фотодиода.

По словам производителя, камеры с новым 50-мегапиксельным сенсором смогут качественно снимать при нехватке света, а быстро движущиеся объекты не станут для них проблемой. Новая разработка позволит реализовать разделение пикселей по вертикали и диагонали.

реклама

Если 200-мегапиксельного сенсора придётся подождать, то смартфоны, оснащённые камерами на базе Samsung ISOCELL GN5, появятся уже совсем скоро. Компания Samsung заявила о начале поставок датчиков изображения своим партнёрам.