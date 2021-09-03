Пожизненная лицензия на Windows 10 менее чем за 1 000 рублей на первой распродаже осени
Магазин ключей для программного обеспечения KeysBUFF встречает осень большой распродажей ключей для Windows и MS Office. Все желающие могут купить пожизненную лицензию для операционной системы Windows 10 менее чем за 1 000 рублей. В осенней распродаже принимают участие серверная ОС Windows Server наряду с пакетами офисного софта Microsoft Office Professional Plus. Специальное предложение ограничено во времени, а количество ключей тоже не бесконечное.
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Купить Windows 10 Pro и Windows 10 Home недорого
А теперь переходим к распродаже. Главные предложения здесь касаются операционной системы Windows 10. Издание Professional обойдётся почти в 1 035 рублей. А вот за версию Windows 10 Home нужно заплатить чуть менее 930 рублей с учётом 28-процентной скидки.
Также в распродаже участвует пак из двух лицензий OEM для операционной системы Windows 10 Professional. Стоимость комплекта составляет 2 010 рублей с учётом скидки. Ссылки на магазин KeysBUFF ждут вас в таблице ниже.
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Для получения скидки нужно использовать промокод OCK (латинскими буквами). О том, как и где нужно активировать промокод, мы расскажем детальнее, когда будем рассматривать процедуру оформления заказа на сайте магазина.
|
№
|
Предложение
|
Промокод
|
Ориентировочная цена
|
В магазин
|
1
|
Windows 10 Professional
|
OCK
|
~1 035 рублей
|
2
|
Windows 10 Professional (2 ПК)
|
OCK
|
~2 010 рублей
|
3
|
Windows 10 Home
|
OCK
|
~930 рублей
Купить Microsoft Office
Купить пакет офисного программного обеспечения можно примерно за 1 915 рублей со скидкой 28%. За эти деньги предлагается издание Professional Plus 2016 года. За ревизию 2019 года придётся доплатить почти 1 200 рублей.
Заметим, что очень выгодным предложением является набор лицензию Microsoft Office 2019 Professional Plus сразу для пяти пользователей. Если покупать отдельно, заплатить придётся вдвое больше, а так вам нужно выложить из кошелька менее 8 000 рублей.
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Четвёртое предложение в этом блоке – Microsoft Office 2019 Home and Student. Издание для дома и учёбы стоит с учётом 28-процентной скидки чуть менее 2 300 рублей. Ссылки на всё ждут вас ниже в небольшой таблице.
|
№
|
Предложение
|
Промокод
|
Ориентировочная цена
|
В магазин
|
1
|
Microsoft Office 2016 Professional Plus
|
OCK
|
~1 915 рублей
|
2
|
Microsoft Office 2019 Home and Student
|
OCK
|
~2 290 рублей
|
3
|
Microsoft Office 2019 Professional Plus
|
OCK
|
~3 105 рублей
|
4
|
Microsoft Office 2019 Professional Plus (5 шт.)
|
OCK
|
~7 905 рублей
Купить Windows Server 2019
На распродаже есть операционная система корпоративного уровня Windows Server 2019. Она занимается обработкой гибридного облака и данных.
В магазине KeysBUFF есть три выпуска Windows Server 2019. Один из них Datacenter. Он подходит как для частного, так и для всеобщего облака с высоким уровнем виртуализации. Цена с промокодом OCK составляет 1 191 рубль 39 копеек.
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Второй выпуск называется Standard. Он ориентирован на среду малой плотности или на невиртуализированные среды. Со скидкой в размере 28% его стоимость составляет 1 222 рубля 75 копеек.
Третьим выпуском является Essentials. Его стоимость равна 1 160 рублей. Он подходит для малого бизнеса для серверов с одним и двумя процессорами. Ссылки на магазин для оформления заказа указаны в таблице ниже.
|
№
|
Предложение
|
Промокод
|
Ориентировочная цена
|
В магазин
|
1
|
Windows Server 2019 Standard
|
OCK
|
~1 225 рублей
|
2
|
Windows Server 2019 Essentials
|
OCK
|
~1 160 рублей
|
3
|
Windows Server 2019 Datacenter
|
OCK
|
~1 195 рублей
Дизайн сайта
Сайт магазина KeysBUFF сделан в серо-синих цветах. Тут можно выбрать русский язык, но переводится в таком случае всё равно не весь контент. Адаптация для смартфона настроена плохо. Много контента не отображается.
Кнопки для регистрации и входа в систему находятся в шапке. Ниже расположена строка поиска, а рядом с ней обосновался логотип магазина. Он кликабельный. Нажав на лого, вы будете перенаправлены на главную страницу портала. Далее идут иконки категорий. Например, в Gift Cards можно приобрести подарочную карту для Steam, а в PlayStation – пополнить кошелёк в PS Store. Об разделах с играми мы поговорим чуть позже, а пока спустимся дальше по главной странице сайта.
Под панелью с категориями расположилась пара кликабельных постеров: Outriders и Resident Evil Village. Ещё чуть ниже закреплён список избранных предложений. Тут есть WoW: Shadowlands за 2 600 рублей, PES 2021 за 1 900 рублей, GTA V за 3 500 рублей и ряд других проектов (цены округлены).
Листая ниже, видим ещё несколько игр и доходим до подвала сайта. К слову, об оптимизации под небольшие экраны – футер сайта не отображается на устройствах с маленьким дисплеем. Просматривая интернет-магазин с персонального компьютера, в подвале сайта можно найти ссылки на политику социальных сетей, политику конфиденциальности, условия использования. Тут же есть и линк на контакты магазина.
В правом нижнем углу любой страницы присутствует кнопка для запуска чата. Нажав на неё, вы можете пообщаться с онлайн-консультантами для решения возникших вопросов. Кроме того, вы всегда можете написать о своей проблеме в поддержку по адресу service@keysbuff.com.
Ассортимент KeysBUFF
В интернет-магазине есть сразу три раздела, где можно найти популярные и новые игры. Так, в категории Steam можно приобрести за 70 долларов новинку Resident Evil Village, которая упоминалась чуть ранее. На игры промокод OCK не распространяется, то есть придётся платить ту цену, которая указана в магазине.
Кроме Resident Evil Village тут же можно купить Horizon Zero Dawn за 50 долларов, Chernobylite за 25 долларов, Mafia Trilogy за 52 доллара и PES 2021 за 26 долларов. Всего в разделе числится около 200 предложений, в связи с чем выбирать вам будет из чего.
В разделе Origin покупателям доступно всего 26 предложений. Тут вы можете приобрести за 55 долларов футбольный симулятор FIFA 21. И стоит отметить, что FIFA 20 дешевле всего на 5 долларов. Но не стоит забывать, что уже совсем скоро студия EA выпустит FIFA 22. Тут же в 31 доллар обойдётся Battlefield V..
В третьей категории, которая называется Uplay, можно оформить предзаказ на Far Cry 6. Здесь же у геймеров есть прекрасная возможность купить одну или сразу несколько частей Assassin's Creed.
Также нельзя оставить без внимания ещё три раздела на сайте магазина KeysBUFF. Первый – PlayStation с возможностью пополнить кошелёк. Второй – Gift Cards с подарочными картами для PlayStation Store, Steam, iTunes и пр. Третий – PC. В последнем собраны все предложения, которые относятся к персональным компьютерам.
Заказ и оплата
Покупать в магазине KeysBUFF – просто. Подтвердим сказанное на примере ключа для операционной системы Windows 10 Home. Стоимость составляет почти 1 300 рублей.
Жмём «Купить сейчас» и видим, что система предлагает нам войти в свой аккаунт. Вы всегда можете зарегистрировать собственную учётную запись, но этот шаг можно пропустить. Скорее всего, у вас есть аккаунт в Google, поэтому вы можете нажать на соответствующую иконку в появившемся окне и потом подтвердить действие.
Если всё сделано, нас вновь вернёт на страницу товарной позиции. Тут нужно повторно нажать на кнопку «Купить сейчас», дабы перейти к оформлению заказа. В поле «Промо-код» вводим наш код OCK и видим, как стоимость лицензии на Windows 10 Home падает на 360 рублей. Финальная цена – 926 рублей 52 копейки.
Теперь остаётся только выбрать платёжную систему для оплаты. А выбирать, надо сказать, есть из чего. Магазин KeysBUFF предлагает нам сразу несколько для того, чтобы оплатить лицензию для операционной системы Windows 10 | Домашняя:
- VISA (около 75 рублей);
- PayPal (нет комиссии);
- WebMoney (до 70 рублей);
- QIWI (до 85 рублей);
- LiqPay (около 45 рублей);
- AliPay (около 65 рублей);
- Mint (около 125 рублей).
В скобках вы можете видеть примерную сумму, которую придётся доплатить в качестве комиссии в зависимости от выбранного сервиса. Как вы могли заметить, чтобы не платить комиссию, нужно применять только платёжную систему PayPal.
Ожидается, что в ближайшее время можно будет использовать криптовалюту Bitcoin для оплаты. В настоящее время такая опция отсутствует. После оплаты на почту придёт письмо, где будет указан код активации операционной системы Windows 10 Home.
После этого нужно перейти в настройки системы уже на своё персональном компьютере, открыть раздел «Обновления и безопасность» и найти категорию «Активация» и ввести купленный ключ. Если же ваша система уже была активирована, то нужно нажать «Изменить ключ продукта». И да, после оплаты ключ к операционной системы будет отправлен на электронную почту. Следить за выполнением заказа можно в личном кабинете, как показано на скриншоте выше на примере Windows 10 Pro.
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