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Пожизненная лицензия на Windows 10 менее чем за 1 000 рублей на первой распродаже осени

Магазин ключей для программного обеспечения KeysBUFF встречает осень большой распродажей ключей для Windows и MS Office.
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Магазин ключей для программного обеспечения KeysBUFF встречает осень большой распродажей ключей для Windows и MS Office. Все желающие могут купить пожизненную лицензию для операционной системы Windows 10 менее чем за 1 000 рублей. В осенней распродаже принимают участие серверная ОС Windows Server наряду с пакетами офисного софта Microsoft Office Professional Plus. Специальное предложение ограничено во времени, а количество ключей тоже не бесконечное.

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Купить Windows 10 Pro и Windows 10 Home недорого

А теперь переходим к распродаже. Главные предложения здесь касаются операционной системы Windows 10. Издание Professional обойдётся почти в 1 035 рублей. А вот за версию Windows 10 Home нужно заплатить чуть менее 930 рублей с учётом 28-процентной скидки.

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Также в распродаже участвует пак из двух лицензий OEM для операционной системы Windows 10 Professional. Стоимость комплекта составляет 2 010 рублей с учётом скидки. Ссылки на магазин KeysBUFF ждут вас в таблице ниже.

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Для получения скидки нужно использовать промокод OCK (латинскими буквами). О том, как и где нужно активировать промокод, мы расскажем детальнее, когда будем рассматривать процедуру оформления заказа на сайте магазина.
Предложение
Промокод
Ориентировочная цена
В магазин
1
Windows 10 Professional
OCK
~1 035 рублей
2
Windows 10 Professional (2 ПК)
OCK
~2 010 рублей
3
Windows 10 Home
OCK
~930 рублей

Купить Microsoft Office

Купить пакет офисного программного обеспечения можно примерно за 1 915 рублей со скидкой 28%. За эти деньги предлагается издание Professional Plus 2016 года. За ревизию 2019 года придётся доплатить почти 1 200 рублей.

Заметим, что очень выгодным предложением является набор лицензию Microsoft Office 2019 Professional Plus сразу для пяти пользователей. Если покупать отдельно, заплатить придётся вдвое больше, а так вам нужно выложить из кошелька менее 8 000 рублей.

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Четвёртое предложение в этом блоке – Microsoft Office 2019 Home and Student. Издание для дома и учёбы стоит с учётом 28-процентной скидки чуть менее 2 300 рублей. Ссылки на всё ждут вас ниже в небольшой таблице.
Предложение
Промокод
Ориентировочная цена
В магазин
1
Microsoft Office 2016 Professional Plus
OCK
~1 915 рублей
2
Microsoft Office 2019 Home and Student
OCK
~2 290 рублей
3
Microsoft Office 2019 Professional Plus
OCK
~3 105 рублей
4
Microsoft Office 2019 Professional Plus (5 шт.)
OCK
~7 905 рублей

Купить Windows Server 2019

На распродаже есть операционная система корпоративного уровня Windows Server 2019. Она занимается обработкой гибридного облака и данных.

В магазине KeysBUFF есть три выпуска Windows Server 2019. Один из них Datacenter. Он подходит как для частного, так и для всеобщего облака с высоким уровнем виртуализации. Цена с промокодом OCK составляет 1 191 рубль 39 копеек.

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Второй выпуск называется Standard. Он ориентирован на среду малой плотности или на невиртуализированные среды. Со скидкой в размере 28% его стоимость составляет 1 222 рубля 75 копеек. 

Третьим выпуском является Essentials. Его стоимость равна 1 160 рублей. Он подходит  для малого бизнеса для серверов с одним и двумя процессорами. Ссылки на магазин для оформления заказа указаны в таблице ниже.
Предложение
Промокод
Ориентировочная цена
В магазин
1
Windows Server 2019 Standard
OCK
~1 225 рублей
2
Windows Server 2019 Essentials
OCK
~1 160 рублей
3
Windows Server 2019 Datacenter
OCK
~1 195 рублей

Дизайн сайта

Сайт магазина KeysBUFF сделан в серо-синих цветах. Тут можно выбрать русский язык, но переводится в таком случае всё равно не весь контент. Адаптация для смартфона настроена плохо. Много контента не отображается.

Кнопки для регистрации и входа в систему находятся в шапке. Ниже расположена строка поиска, а рядом с ней обосновался логотип магазина. Он кликабельный. Нажав на лого, вы будете перенаправлены на главную страницу портала. Далее идут иконки категорий. Например, в Gift Cards можно приобрести подарочную карту для Steam, а в PlayStation – пополнить кошелёк в PS Store. Об разделах с играми мы поговорим чуть позже, а пока спустимся дальше по главной странице сайта.

Под панелью с категориями расположилась пара кликабельных постеров: Outriders и Resident Evil Village. Ещё чуть ниже закреплён список избранных предложений. Тут есть WoW: Shadowlands за 2 600 рублей, PES 2021 за 1 900 рублей, GTA V за 3 500 рублей и ряд других проектов (цены округлены).

Листая ниже, видим ещё несколько игр и доходим до подвала сайта. К слову, об оптимизации под небольшие экраны – футер сайта не отображается на устройствах с маленьким дисплеем. Просматривая интернет-магазин с персонального компьютера, в подвале сайта можно найти ссылки на политику социальных сетей, политику конфиденциальности, условия использования. Тут же есть и линк на контакты магазина.

В правом нижнем углу любой страницы присутствует кнопка для запуска чата. Нажав на неё, вы можете пообщаться с онлайн-консультантами для решения возникших вопросов. Кроме того, вы всегда можете написать о своей проблеме в поддержку по адресу service@keysbuff.com.

Ассортимент KeysBUFF

В интернет-магазине есть сразу три раздела, где можно найти популярные и новые игры. Так, в категории Steam можно приобрести за 70 долларов новинку Resident Evil Village, которая упоминалась чуть ранее. На игры промокод OCK не распространяется, то есть придётся платить ту цену, которая указана в магазине.

Кроме Resident Evil Village тут же можно купить Horizon Zero Dawn за 50 долларов, Chernobylite за 25 долларов, Mafia Trilogy за 52 доллара и PES 2021 за 26 долларов. Всего в  разделе числится около 200 предложений, в связи с чем выбирать вам будет из чего.

В разделе Origin покупателям доступно всего 26 предложений. Тут вы можете приобрести за 55 долларов футбольный симулятор FIFA 21. И стоит отметить, что FIFA 20 дешевле всего на 5 долларов. Но не стоит забывать, что уже совсем скоро студия EA выпустит FIFA 22. Тут же в 31 доллар обойдётся Battlefield V..

В третьей категории, которая называется Uplay,  можно оформить предзаказ на Far Cry 6. Здесь же у геймеров есть прекрасная возможность купить одну или сразу несколько частей Assassin's Creed. 

Также нельзя оставить без внимания ещё три раздела на сайте магазина KeysBUFF. Первый – PlayStation с возможностью пополнить кошелёк. Второй – Gift Cards с подарочными картами для PlayStation Store, Steam, iTunes и пр. Третий – PC. В последнем собраны все предложения, которые относятся к персональным компьютерам.

Заказ и оплата

Покупать в магазине KeysBUFF – просто. Подтвердим сказанное на примере ключа для операционной системы Windows 10 Home. Стоимость составляет почти 1 300 рублей.

Жмём «Купить сейчас» и видим, что система предлагает нам войти в свой аккаунт. Вы всегда можете зарегистрировать собственную учётную запись, но этот шаг можно пропустить. Скорее всего, у вас есть аккаунт в Google, поэтому вы можете нажать на соответствующую иконку в появившемся окне и потом подтвердить действие.

Если всё сделано, нас вновь вернёт на страницу товарной позиции. Тут нужно повторно нажать на кнопку «Купить сейчас», дабы перейти к оформлению заказа. В поле «Промо-код» вводим наш код OCK и видим, как стоимость лицензии на Windows 10 Home падает на 360 рублей. Финальная цена – 926 рублей 52 копейки.

Теперь остаётся только выбрать платёжную систему для оплаты. А выбирать, надо сказать, есть из чего. Магазин KeysBUFF предлагает нам сразу несколько для того, чтобы оплатить лицензию для операционной системы Windows 10 | Домашняя:

  • VISA (около 75 рублей);
  • PayPal (нет комиссии);
  • WebMoney (до 70 рублей);
  • QIWI (до 85 рублей);
  • LiqPay (около 45 рублей);
  • AliPay (около 65 рублей);
  • Mint (около 125 рублей).

В скобках вы можете видеть примерную сумму, которую придётся доплатить в качестве комиссии в зависимости от выбранного сервиса. Как вы могли заметить, чтобы не платить комиссию, нужно применять только платёжную систему PayPal.

Ожидается, что в ближайшее время можно будет использовать криптовалюту Bitcoin для оплаты. В настоящее время такая опция отсутствует. После оплаты на почту придёт письмо, где будет указан код активации операционной системы Windows 10 Home.

После этого нужно перейти в настройки системы уже на своё персональном компьютере, открыть  раздел «Обновления и безопасность» и найти категорию «Активация» и ввести купленный ключ. Если же ваша система уже была активирована, то нужно нажать «Изменить ключ продукта». И да, после оплаты ключ к операционной системы будет отправлен на электронную почту. Следить за выполнением заказа можно в личном кабинете, как показано на скриншоте выше на примере Windows 10 Pro.

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