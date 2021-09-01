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Компания Xiaomi через две недели представит флагманский смартфон Xiaomi Mi 11T Pro. Слухи о нём ходили несколько недель, но только сейчас в Сети появились первые изображения грядущей новинки. Они позволили оценить дизайн модели.

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Изображения подтверждают, что Xiaomi 11T Pro будет нести на борту тройную основную камеру, венцом которой станет 108-мегапиксельный оптический модуль. Помимо него в состав камеры войдут ещё два модуля. По предварительной информации – TeleMacro на 5 Мп и ультра-широкоугольный на 13 Мп. Заметим, что идентичная камера используется в Xiaomi Mi 10T Pro. Флагман прошлого поколения также получил поддержку съёмки видео в формате 8K UHD и оптическую стабилизацию изображения. Сможет ли этим похвастаться будущая новинка, пока что неизвестно.

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Флагман следующего поколения будет оборудован дисплеем на органических светодиодах. Является ли это шагом вперёд по сравнению с предшественником, который получил жидкокристаллическую панель, сказать сложно. Частота обновления изображения при этом уменьшится со 144 Гц до 120 Гц. Но она будет адаптивной (от 1 ГГц).

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Аппаратная платформа Xiaomi 11T Pro будет выстроена вокруг мобильного процессора Snapdragon 888, который выполняется в соответствии с нормами 5-нанометровой технологии. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч, как и в Xiaomi Mi 10T Pro, а вот мощность быстрой зарядки вырастет сразу вчетверо, до рекордных 120 Вт. Более мощной подзарядкой не может до сих пор похвастаться ни один смартфон в мире.

Одна из фотографий смартфона подтверждает, что он будет оборудован боковым биометрическим сканером, несмотря на использование панели на органических светодиодах. В продаже флагман появится с прошивкой MIUI 12.5 Enhanced Edition. Глобальная версия оптимизированного программного обеспечения была представлена в конце августа 2021 года.

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Xiaomi 11T Pro будет представлен 15 сентября. Вместе с ним компания покажет и стандартное издание без 108-мегапиксельного датчика изображения на процессоре Dimensity 1200. Обе модели получат предустановленную операционную систему Android 11 и будут обновлены в этом году до Android 12.