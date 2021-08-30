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Компания Xiaomi в этом году представит новое поколение флагманских смартфонов. Первой новинкой станет модель Xiaomi 12, но семейство будет включать ещё минимум два устройства. Все они будут оборудованы основной камерой разрешением 200 Мп.

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На прошлой неделе мы писали о стандартном издании и версии Ultra. Оба смартфона будут оборудованы однокристальной системой Snapdragon 898, которая появится в четвёртом квартале текущего года. Чип будет выполнен по нормам 4-нанометрового технологического процесса.

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Ещё одной новинкой китайской компании станет модификация обычного Xiaomi Mi 12, но на процессоре Qualcomm Snapdragon 865+. Этот чипсет использовался в нескольких флагманских смартфонах второй половины 2020 года. Сама модель проходит под кодовым именем Psyche и имеет модельный номер L3A.

Коммерческое название будущей новинки пока что не раскрывается. Возможно, это будет Lite-версия Xiaomi 12. Но при этом камера в смартфоне будет такая же, как и в стандартном издании. Её разрешение составит 200 Мп. Помимо основного блока в состав камеры войдут модули TeleMacro и Ultra-Wide. Их разрешение пока что не уточняется, но с высокой долей вероятности оно составит 5 Мп и 13 Мп соответственно, как в обычном Xiaomi Mi 11.

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Все три смартфона следующего поколения будут оборудованы новым дисплеем LTPO AMOLED с адаптивной частотой обновления в пределах от 1 Гц до 120 Гц. Также моделям семейства Xiaomi 12 приписывают оперативную память нового стандарта LPDDR5x.

По предварительной информации, Xiaomi 12 будет представлен уже в ноябре текущего года и поступит в продажу с прошивкой MIUI 12.5 Enhanced на базе операционной системы Android 12. Версия Ultra появится весной в честь 12-летия компании и уже получит оболочку MIUI 13 на Android 12. Двенадцатая ревизия «зелёного робота» достанется и версии Xiaomi 12 на базе однокристальной системы Snapdragon 865+. При этом номер прошивки будет зависеть от сроков анонса флагмана.