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Компания Xiaomi выпустила актуальную версию программного обеспечения MIUI 12.5 в разных регионах включая Россию. Как всегда, мы остановимся детальнее на российской, европейской и глобальной сборках прошивки, а в конце просто упомянем модели, которые обзавелись апдейтом в других регионах.

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Первая стабильная сборка MIUI 12.5 стала доступна только для четырёх смартфонов из трёх десятков. Бюджетные модели 2019 года Redmi 8 и Redmi 8A получили глобальную, европейскую и российскую версии прошивки, Redmi Note 10 – исключительно европейскую, а Redmi 9 – только российскую.

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В Европе в этот раз обновилось больше всего смартфонов. Помимо Redmi 8, Redmi 8A и Redmi Note 10 обновление стало доступно ещё для 13 девайсов компании. В их число вошли как недавняя новинка POCO X3 Pro с флагманом Xiaomi Mi 11, так и модели двухлетней давности Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro.

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Европейская MIUI 12.5 Stable ROM доступна и для смартфонов 2020 года выпуска. В частности, для флагманов Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, для середняков Xiaomi Mi Note 10 Lite и Mi 10 Lite, а также для представителей среднебюджетного класса POCO X3 NFC и Redmi Note 9 Pro.

Xiaomi Mi 10 обновился в России вместе с POCO X3 Pro, а глобальную прошивку получили Xiaomi Mi 10 Lite, Redmi K20 Pro и Redmi 10. Последней модели доступна оболочка под номером v12.5.4.0, которая принесла поддержку технологии расширения оперативной памяти. Каждый из вышеупомянутых смартфонов получил патч безопасности за июль или август 2021 года.

Xiaomi Mi 11 Pro / Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Redmi K40 Pro / Pro+, Redmi K30 Pro / Pro Zoom Edition, Redmi K30S, Redmi K20, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 8, POCI M2 и Xiaomi Mi 10S – все эти смартфоны обновились в Азии. Отдельно отметим только Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, которые получили вторую сборку оптимизированной прошивки MIUI 12.5 Enhanced Edition.

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В завершение добавим, что обновление программного обеспечения рассылается «по воздуху» и в несколько стадий, чтобы на случай критических ошибок минимизировать количество пострадавших устройств. Проверить апдейт можно в настройках. Почти для всех смартфонов, о которых мы упомянули, вышла прошивка на базе операционной системы Android 11. Исключения – Redmi 8A и Redmi 8. Во всех регионах они получили MIUI 12.5 вместе с ОС Android 10. Это последний масштабный апдейт для них. Дальше владельцы старых бюджетников могут надеяться разве что на более свежие заплатки безопасности операционной системы.