Стоимость NVIDIA GeForce RTX 3080 пошла вверх на фоне роста курса криптовалют
Криптовалюты за последние несколько дней сильно подорожали. Цена Bitcoin временно превышала 50 000 долларов, а Ethereum подбирался вплотную к отметке 3 400 долларов. На фоне всего этого продавцы видеокарт начала повышать цены на графические ускорители. В частности, на GeForce RTX 3080.
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Одна из топовых моделей поколения Ampere в Китае за сутки подорожала примерно в полтора раза. Её стоимость была на уровне 1 500 долларов, но затем быстро подскочила до 2 250 долларов. Вероятно, это ещё не предел. Также стоит отметить, что видеокарты нового поколения пропали из продажи во многих онлайн-магазинах.
На российском рынке цены тоже устремились вверх. Например, в «Ситилинк» уже некоторые версии GeForce RTX 3080 стоят свыше 200 000 рублей при рекомендованной производителем цене 63 490 рублей. То есть сверху приходится доплачивать свыше 200%.
В частности, GeForce RTX 3080 GamingPro в исполнении Palit стоит 210 990 рублей. Столько же придётся отдать за карту серии GAMING OC с разогнанным GPU от компании Gigabyte. По 210 990 рублей стоят ещё две модели производителя из Тайваня – TURBO и AOURUS XTREME WATERFORCE WB с системой жидкостного охлаждения.
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Графический адаптер GeForce RTX 3080 GAMING OC WATERFORCE WB в исполнении всё той же компании Gigabyte вам обойдётся на 5 000 рублей дешевле. При этом подавляющее большинство видеокарт в магазине «Ситилинк» продаётся по цене 199 990 рублей.
За эти деньги покупателям доступны решения в исполнении Gigabyte, MSI и Palit как с разогнанным с завода GPU, так и с чипом, трудящимся на эталонной частоте, которая составляет 1710 МГц. В плане игровой производительности карта входит в топ-5, уступая только Radeon RX 6900 XT, GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090.
Модель имеет GPU с 8704 ядрами CUDA, а за поддержку технологии трассировки лучей в реальном времени отвечают 68 ядер RT. К видеочипу подсоединена внутренняя оперативная память, объём которой составляет 10 ГБ, посредством 320-битной шины. VRAM имеет эффективную частоту 19 ГГц и пропускную способность 760,3 Гбит/сек.
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