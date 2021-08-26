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OnePlus Nord 2 стоимостью $399 показал результат на уровне Samsung Galaxy S21+ в DxOMark

Смартфон прошёл тест камеры и показал результат на уровне Galaxy S21+, который стоит более чем вдвое дороже.
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Компания OnePlus этим летом представила один из самых интересных смартфонов в сегменте до 500 долларов. Речь о модели OnePlus Nord 2 стоимостью 399 / 499 долларов в зависимости от модификации, которая может похвастаться основной 50-мегапиксельной камерой. Смартфон прошёл тест камеры в DxOMark, где показал результат на уровне Samsung Galaxy S21+, который стоит более чем вдвое дороже.

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В основной камере OnePlus Nord 2 установлен 50-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX766, который имеет пиксели размером 1 мкм и дополняется оптикой с апертурой f/1,88. Оптическая стабилизация тоже есть. Смартфон поддерживает съёмку видео в 4K UHD при 30 FPS, но тестировали его при FHD в режимах 30 FPS и 60 FPS.

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Французские специалисты отмечают текстуры, автоматическую фокусировку, точную экспозицию и натуральную передачу цветов при фотосъёмке. Вместе с тем детализация оставляет желать лучшего. Что касается видео, тут ситуация повторяется, а к плюсам добавляют ещё и систему OIS.

За фотосъёмку OnePlus Nord 2 присудили 125 «попугаев», а за видео – на 20 баллов меньше. Ультра-широкоугольная камера, которая имеет разрешение 8 Мп и угол захвата почти 120 градусов, оценена на 37 баллов. За ночной режим недавней новинке «выписали» на 3 пункта меньше. Отдельно стоит упомянуть сразу 43 очка за зум, при том, что в смартфоне нет телеобъектива с оптическим увеличением. Вместо него используется вспомогательный 2-мегапиксельный датчик изображения.

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Всего в тесте основной камеры герой заметки набрал 116 баллов, обосновавшись в пятом десятке. Что примечательно, выше нет ни одного смартфона, который бы стоил дешевле, чем OnePlus Nord 2. Ближе всего подобрался Xiaomi Mi CC9 Pro Premium, он же Xiaomi Mi Note 10 Pro. Модель конца 2019 года – первый в мире смартфон со 108-мегапиксельной камерой. Оценили её в 121 балл, а цена в Китае стартовала с отметки 530 долларов.

Вместе с OnePlus Nord 2 по 116 пунктов было присуждено ещё нескольким девайсам. Причём все они стоят в разы дороже. Например, Huawei P30 Pro на старте продаж был оценён в 999 долларов, а Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ (оба на Exynos 2100) – в 859 долларов и 1 059 долларов соответственно. Также герой заметки сравнялся с Samsung Galaxy S10 5G и Galaxy Note 10+ (тоже на Exynos), стоимость которых на момент начала продаж составляла 1 199 долларов.

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