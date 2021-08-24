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Компания Xiaomi в марте обновила серию Redmi Note, выпустив сразу пять смартфонов нового поколения. В ближайшее время семейство пополнится ещё одной моделью. Она будет называться Xiaomi Redmi Note 10 Lite и станет дебютной Lite-версией, выпущенной в рамках линейки Redmi Note.

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Дата презентации грядущей новинки ещё неизвестна, но технические характеристики уже есть. Смартфон будет нести на борту однокристальную систему Snapdragon 720G, которая имеет графический контроллер Adreno 618 и ядра с частотой до 2,3 ГГц. Мобильный процессор выполняется по нормам технологии 8 нм.

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В основной камере Xiaomi Redmi Note 10 Lite будет установлено четыре оптических модуля разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Первый – широкоугольный (26 мм), второй – ультра-широкоугольный (119 градусов), третий – макро, четвёртый – портретный. Оптическая стабилизация изображения отсутствует. Разрешение камеры для селфи составит 16 Мп.

В будущей новинке мы увидим панель IPS LCD с частотой обновления лишь 60 Гц. Диагональ экрана составит 6,67 дюйма. Также отметим соответствие стандарту HDR10. Матрицу прикроет стекло Gorilla Glass пятого поколения, а биометрический сенсор будет расположен сбоку.

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Xiaomi Redmi Note 10 Lite будет иметь и тыльную сторону из стекла, а вот рамка между двумя панелями Gorilla Glass 5 окажется пластиковой. Зато будет предусмотрена защита от брызг. Также отметим аккумуляторную батарею ёмкостью 5020 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу, отсутствие чипа NFC и прошивку MIUI 12.5 сразу из коробки. В основу оболочки ляжет операционная система Android 11.

Вам не кажутся эти технические характеристики довольно странными? На самом деле под Xiaomi Redmi Note 10 Lite будет скрываться Redmi Note 9S. Зачем компания пойдёт на такой шаг, сказать сложно. Модель прошлого поколения была представлена весной 2020 года. Она появилась на рынке в модификациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене 175 долларов и 215 долларов соответственно. Вероятно, будущая новинка окажется чуть дешевле.