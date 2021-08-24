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Xiaomi уже совсем скоро представит глобальную версию программного обеспечения MIUI 12.5 Enhanced. Прошивка ожидалась вместе с международной версией смартфона Xiaomi MIX 4, но флагман нового поколения никуда за пределы Поднебесной отправляться не планирует. В отличие от оптимизированной оболочки, глобальная премьера которой состоится менее чем через месяц.

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MIUI 12.5 Enhanced для смартфонов, которые продаются за пределами Китая, будет представлена 15 сентября 2021 года. В этот же день компания анонсирует флагманские смартфоны семейства Xiaomi Mi 11T. К слову, оно уже может называться просто Xiaomi 11T. В рамках нового поколения производитель выпустит стандартную модель и версию Pro. Их стоимость уже известна, но пока только для рынка Великобритании – от 865 долларов и от 1 040 долларов соответственно.

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Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro появятся на рынке уже с предустановленной прошивкой MIUI 12.5 Enhanced. Ещё одиннадцать моделей получат эту версию программного обеспечения «по воздуху». Пионерам станут флагман двух последних поколений, оснащённые однокристальными системами Snapdragon 888, Snapdragon 870 и Snapdragon 865, то есть речь идёт о смартфонах 2020-2021 гг.

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В список попали флагманы Xiaomi Mi 11 вместе с версиями Pro и Ultra. Они оснащены процессором Snapdragon 888. Также обновление выйдет для Xiaomi Mi 11X и Mi 11X Pro. Вторая модель тоже оборудована Snapdragon 888, а первая несёт на борту Snapdragon 870. Как и POCO F3.

Также MIUI 12.5 Enhanced смогут установить владельцы пяти смартфонов флагманского уровня 2020 года, которые комплектуются однокристальной системой Snapdragon 865. Это Xiaomi Mi 10 и Mi 10T с версиями Pro, а также POCO F2 Pro.

Заметим, что Xiaomi Mi 11X, Mi 11X Pro и Mi 11 Pro хоть и продаются за пределами Китая, но только в Азии. Все остальные модели доступны в Европе. Из них в России официально не была представлена только версия Ultra нынешнего поколения.

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Напомним, MIUI 12.5 Enhanced не расширит функциональные возможности смартфонов, на которые она будет установлена. Прошивка была создана для повышения стабильности работы системы. Она снижает нагрузку на мобильный процессор и устраняет неисправности, которые есть в обычной MIUI 12.5. Пользователи Xiaomi MIX 4 сообщают, что после установки обновления смартфон начал работать без подзарядки чуть дольше. К слову, энергопотребление в версии Enhanced снижается на 8%. Прошивка построена на базе операционной системы Android 11.