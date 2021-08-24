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Китайская компания Xiaomi вынуждена поставить на паузу производство смартфонов Redmi Note 10. Модель, которая была анонсирована в начале марта 2021 года, не пробыла на рынке и шести месяцев. Причиной прекращения производства стала нехватка мобильных процессоров.



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Xiaomi Redmi Note 10 – первый смартфон серии, который получил дисплей на базе активной матрицы на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей. Модель оборудована однокристальной системой Snapdragon 678, которая выполняется по нормам 11-нанометровой технологии. Именно нехватка SoC заставила компанию из Пекина прекратить производство мартовской новинки.

Смартфон постепенно исчезает с продажи. Модель уже не продаётся в официальном магазине Xiaomi на AliExpress. В Европе в продаже осталась только средняя модификация с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Её стоимость составляет 189 евро или 199 евро в зависимости от страны, тогда как изначально она была на 30 евро дороже. Конфигураций 4/64 ГБ и 6/128 ГБ стоимостью 199 евро и 279 евро уже в продаже нет.

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В России модель появилась в базовой комплектации с 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем объёмом 64 ГБ. Рекомендованная производителем стоимость составила 17 990 рублей. На официальном сайте Xiaomi в России смартфона в наличии уже нет.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 10 оборудован Quad-камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп на тыльной панели, а спереди для селфи предусмотрена 13-мегапиксельная фронталка. Уже упомянутый экран Super AMOLED имеет диагональ 6,43 дюйма и не поддерживает повышенную частоту обновления изображения.

Модель оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой. Также отметим боковой биометрический сенсор, ИК-порт, стереофонические динамики, защиту от воды по стандарту IP53 и выход под наушники. Главным недостатком в сравнении с обычным Redmi Note 9 стало отсутствие поддержки Near Field Communication.

Герой заметки получил MIUI 12 с Android 10 из коробки, но уже работает на Android 11 с прошивкой MIUI 12.5. Xiaomi может вернуть Redmi Note 10 в продажу, если дефицит мобильных процессоров завершится. Но непонятно, будет ли в этом смысл, учитывая то, как быстро китайская компания выпускает новые смартфоны.