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ASUS выпустила новую версию GeForce GT 730

Это модель семилетней давности.
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Дефицит не покидает рынок полупроводниковой продукции, в связи с чем производители пытаются прибегать к старым технологиям для выпуска новых решений. В частности, компания ASUS представила графический ускоритель GeForce GT 730 на базе архитектуры Kepler.

Видеокарта GeForce GT 730 не могла похвастаться особой популярностью семь лет назад. Она рассчитана на один слот на материнской плате. Габаритные размеры ускорителя составили 148 x 105 x 18 мм, то есть он без труда может расположится в негабаритном корпусе форм-фактора SFF.

Новинка оборудована пассивным охлаждением. Система отличается невысоким уровнем шума. Также имеется квартет разъёмов HDMI 1.4b с поддержкой HDCP 2.2, с помощью которых можно подключить сразу четыре монитора разрешением 3840 x 2160 точек, что соответствует формату 4K ULTRA HD.

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GeForce GT 730 в исполнении ASUS строится на базе графического процессора NVIDIA GK208 поколения Kepler. Чип обладает 384 потоковыми процессами. GPU соединяется с 2 ГБ внутренней оперативной памяти стандарта GDDR5 посредством 64-битной шины. Максимальная пропускная способность VRAM составляет 40,1 ГБ/сек.

К преимуществам GeForce GT 730 можно отнести невысокий уровень энергопотребления. Модель требует 38 Вт, в результате чего удалось обойтись без разъёмов для подачи дополнительного питания от БП. Но всё же тайваньская компания рекомендует использовать новинку в системе с блоком питания мощностью от 300 Вт. Подключение выполняется через интерфейс PCI Express 2.0.

Стоимость GeForce GT 730 компания ASUS не объявила. Заметим, что подобные графические решения сейчас в условиях острого дефицита полупроводников продукции продаётся по цене порядка 100 долларов.

В завершение добавим, что американский гигант NVIDIA намерен прекратить поддержку графических ускорителей поколения Kepler. Финальный драйвер GeForce R470 ожидается 31 августа 2021 года. Но тут речь о завершении оптимизации игровой производительности адаптеров Kepler. В то же время апдейты для исправления ошибок американский гигант планирует выпускать до начала осени 2024 года.

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