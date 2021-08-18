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Китайская компания Xiaomi в конце прошлого года представила первый в мире смартфон на базе процессоре Snapdragon 888. Он называется Xiaomi Mi 11. Спустя три месяца производитель существенно расширил семейство нового поколения. Но останавливать на этом компания не намерена. В ближайшее время на рынке появится ещё две вариации Xiaomi Mi 11.

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Флагманская модель уже имеет две упрощённые версии Lite. Более скромная оснащается процессором Snapdragon 732G и не поддерживает 5G. Дорогой вариант обзавёлся Snapdragon 780G и может работать в сетях пятого поколения. В скором времени мы увидим ещё две Lite-версии с поддержкой стандарта 5G.

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Первый смартфон – Xiaomi Mi 11 Lite NE (New Edition?). Он будет оборудован процессором Snapdragon 778. Сама однокристальная система ещё не была компанией Qualcomm анонсирована. Возможно, от Snapdragon 778G отличаться она будет лишь пиковой частотой «большого» ядра. Такое мы видели уже на примере пар Snapdragon 765/765G, Snapdragon 732/732G, Snapdragon 730/730G и Snapdragon 720/720G.

Модель Mi 11 Lite NE фигурирует под кодовым именем Lisa. Смартфон получит дисплей Full HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц и поступит на рынок с прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.

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Второе устройство пока известно как Xiaomi Mona. Коммерческое название не уточняется, но известно, что это будет очередная вариация Xiaomi Mi 11 с приставкой Lite. Будущая новинка тоже обзаведётся 6-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 778, операционной системой Android 11 и прошивкой MIUI 12.5.

При этом она будет отличаться наличием подэкранной камеры для селфи. Но её технические характеристики пока что не уточняются. Также известно, что смартфон получит 120-Гц дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев. Больше информации о грядущих новинках пока что нет.

Напомним, что помимо стандартного издания и двух версий Lite семейство Xiaomi Mi 11 включает две продвинутых модификации Ultra и Pro, а также упрощённые модели Mi 11X, Mi 11X Pro и Mi 11i.