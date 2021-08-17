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Недавно китайская компания Xiaomi анонсировала программного обеспечение MIUI 12.5 Enhanced. С ним на одном мероприятии показали прошивку MIUI for Pad. Она используется в планшетных компьютерах Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. В ближайшее время оболочка получит новую функцию.

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Компания из Пекина постарается превратить планшеты на Android в решения на базе операционной системы Windows 10. По крайней мере, с точки зрения пользовательского интерфейса. Для этого в MIUI for Pad появится новый режим, при активации которого пользователи получат оболочку в стиле Windows 10.

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Один из сетевых информаторов опубликовал первый скриншот системы после активации настольного режима. Мы можем видеть полноценную панель задач с центром управления и меню «Пуск» в левом нижнем углу. Справа внизу появляется счётчик уведомлений, рядом с которым располагаются три кнопки навигации.

Слева от часов мы можем видеть иконку, которая демонстрирует уровень заряда аккумуляторной батареи в планшетном компьютере. Всё почти точно так же, как на портативных компьютеров с операционной системой Windows 10.

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Сама прошивка MIUI for Pad является специальной версией простой оболочки MIUI 12.5. Она оптимизированная специально под устройства, оборудованные большими дисплеями. Например, в планшетах Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro используется 11-дюймовая панель.

Чтобы активировать настольный режим, пришлось портировать соответствующее приложение с прошивки для сгибаемого смартфона Xiaomi Mi MIX FOLD. Инсайдер Digital Chat Station отмечает, что всё работает без ошибок и сбоев. Когда компания Xiaomi официально добавит это нововведение в программное обеспечение MIUI for Pad, пока что не уточняется. Но это должно случиться в самое ближайшее время.

Напомним, Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro – первые планшетные компьютеры производителя начиная с лета 2018 года. Обе новинки оказались очень популярными. На старте продаж первая партия, состоящая из 200 000 устройств, разошлась за 5 минут.

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Планшеты оснащены экраном IPS формата Quad HD с частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, стереодинамиками и поддерживают стилус. Стандартное издание получило одинарную основную камеру на 13 Мп, чип Snapdragon 860 и аккумулятор ёмкостью 8720 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой. Версия Pro оборудована Snapdragon 870, а за автономность отвечает АКБ на 8600 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

Xiaomi Mi Pad 5 оценили в 310/355 долларов в зависимости от модификации памяти. Версия Pro стоит 385-430 долларов. Обе модели доступны с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128/256 ГБ. При этом продвинутая версия в конфигурации 6/256 ГБ поддерживает сети 5G и имеет основную камеру разрешением 50 Мп + 5 Мп. До конца текущего квартал оба планшета появятся в Европе. Презентация ожидается в сентябре. Цена пока ещё остаются неизвестными.