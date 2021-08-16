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200 000 Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro куплены за 5 минут после начала продаж

Доход может составлять 108 млн долларов.
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Вслед за смартфоном Xiaomi Mi MIX 4 китайская компания начала продавать и планшетные компьютеры нового поколения. Первую партию раскупили как горячие пирожки. Производителю потребовалось лишь пять минут, чтобы продать все устройства.

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В случае с Xiaomi Mi MIX 4 вице-президент компании заявил, что в рамках первой распродажи было заработано 46,3 млн долларов за минуту, но не уточнил объём реализации. С планшетными компьютерами всё наоборот – топ-менеджер не озвучил выручку, но рассказал об объёмах продаж.

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Первая партия насчитывала 200 000 планшетов Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. В зависимости от комплектации стоимость стандартного издания в зависимости от модификации составила 310 долларов или 355 долларов. Версию Pro оценили в 385-430 долларов. Оба планшета оснащены 6 ГБ оперативки и встроенным накопителем вместимостью 128/256 ГБ. Продвинутый вариант также доступен с поддержкой сетей пятого поколения по цене 540 долларов.

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Учитывая стоимость планшетного компьютера, становится понятно, что за минуту в рамках первой распродажи китайская компания смогла заработать от 62 млн долларов до 108 млн долларов. Дата второй распродажи пока что не уточняется.

Напомним, Xiaomi Mi Pad 5 Pro оснащается однокристальной системой Snapdragon 870 и аккумулятором ёмкостью 8600 мА*ч с 67-ваттной быстрой проводной зарядкой. Разрешение основной камеры составило 50 Мп + 5 Мп и 13 Мп + 5 Мп у модификаций с 5G и 4G соответственно.

Xiaomi Mi Pad 5 получил более скромный мобильный процессор Snapdragon 860. В основной камере установлены модели на 13 Мп и 5 Мп. За автономность планшета отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 8720 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу.

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Обе модели оборудованы 11-дюймовым дисплеем IPS с поддержкой частоты обновления 120 Гц и разрешением 2560 x 1600 точек. Планшеты получили 8-мегапиксельную фронтальную камеру, поддержку стилуса, стереодинамики и операционную систему Android 11 с программным обеспечением MIUI for Pad.

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