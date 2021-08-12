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В конце прошлого месяца компания OnePlus начала продавать смартфон Nord 2. Модель нового поколения получила мобильный процессор Dimensity 1200 и поступила на рынок по цене 399 евро или 499 евро в зависимости от модификации памяти.

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На пятый день после старта продаж взорвался первый смартфон. Об этом сообщил один из пользователей из Индии. Прошло около недели, и в Сети вновь появилась информация о взрыве OnePlus Nord 2. На сей раз об этом написал государственный служащий, вновь из Индии.

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В обоих случаях компания быстро отреагировала на сообщения и пообещала во всём разобраться. Инцидент с первым взрывом производитель подтвердил, но вину на себя брать не стал, списав всё на «внешние силы», как это часто делают другие китайские компании.

А вот второе сообщение о взрыве смартфона OnePlus назвала клеветой. Компания напомнила, что все её продукты проходят строгий контроль качества в соответствии с отраслевыми стандартами, а главный приоритет для неё – безопасность пользователей.

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По словам представителей OnePlus, они связались со вторым «пострадавшим». В ходе выяснения всех обстоятельств им удалось установить, что ни OnePlus Nord 2, ни любой другой продукт компании не взрывался. К слову, пользователь, сообщивший об инциденте, не опубликовал ни одной фотографии повреждённого смартфона.