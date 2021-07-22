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Представлен OnePlus Nord 2 – Dimensity 1200, экран Fluid AMOLED и 50-Мп камера по цене от 399 евро

Смартфон получит Android 12 и Android 13.
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Компания OnePlus презентовала смартфон среднего класса. Новинка называется OnePlus Nord 2. Она заменит на рынке модель OnePlus Nord, которую представили год назад и уже сняли с продаж. Конкурировать ей придётся с POCO F3 GT, премьера которого состоится уже завтра, 23 июля 2021 года.

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Начнём с дизайна. Здесь ничего необычного нет. В глаза лишь бросается расположение двух компонентов на площадке основной камеры – дополнительного блока и вспышки. В остальном же новинка является типичным смартфоном 2021 года. Фирменный переключать Alert Slider присутствует.

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В OnePlus Nord 2 установлен 6,43-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц. Панель Fluid AMOLED имеет разрешение FHD+ и вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры. В оригинальной модели спереди был ещё 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 105 градусов.

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А вот основная камера сделала шаг вперёд. В главном модуле появился 50-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма. Такой же сенсор используется в представленном вчера смартфон Realme GT Master Exploration Edition. Есть и оптическая стабилизация фазовый автофокус. Новинка лишилась сенсора глубины. Разрешение ультра-широкоугольной камеры не изменилось, составив 8 Мп. Третий компонент – макромодуль на 2 Мп.

Аппаратная платформа в OnePlus Nord 2 построена на базе мобильного процессора Dimensity 1200. Чип выполнен по нормам 6-нанометровой технологии. Европейская версия получила 8-12 ГБ оперативной памяти, тогда как в Азии будет ещё модификациях с 6 ГБ ОЗУ. Вместимость хранилища составила 128-256 ГБ в зависимости от комплектации.

Аккумулятор в новинке заметно лучше, чем в смартфоне первого поколения. Он имеет ёмкость 4500 мА*ч вместо 4115 мА*ч. За счёт 65-ваттной быстрой зарядки полностью батарея заряжается за полчаса. В случае с оригинальным Nord за это время удавалось восполнить заряд АКБ лишь на 70%.

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Ещё одним преимуществом OnePlus Nord 2 перед предшественником является наличие стереофонических динамиков. Кроме того, смартфон может похвастаться операционной системой Android 11 с прошивкой OxygenOS 11.3 сразу из коробки, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC и USB-C. Биометрический сенсор установлен под дисплеем. Разъём для наушников не предусмотрен. Компания заявила, что модель будет получать патчи безопасности в течение трёх лет. Также обещана ОС Android 13.

Смартфон будет доступен покупателям в расцветках Gray Sierra, Blue Haze и Green Wood начиная с 26 июля 2021 года. Рекомендованная производителем стоимость модификаций 8/128 ГБ и 12/256 ГБ в Европе составила 399 евро и 499 евро соответственно. Столько же стоила модель первого поколения. Купить OnePlus Nord 2 в Азии можно будет по цене от 375 долларов.

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