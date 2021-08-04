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Минувшей весной пользователи из Индии несколько раз сообщали о самовозгораниях смартфонов Xiaomi. В неприятные ситуации попадали модели POCO X3 и Redmi Note 9. На днях тем же отметилась недавняя новинка OnePlus Nord 2.

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Житель Индии написал в Twitter, что смартфон его жены взорвался, когда она ехала на велосипеде. Из-за взрыва женщина попала в аварию и была доставлена в больницу. При этом аппарат был закреплён на ремне и не был подключён к портативному аккумулятору. Практически сразу же на пост в социальной сети отреагировала служба поддержки OnePlus.

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Представители компании извинились за произошедшее, пообещали компенсировать ущерб и разобраться в причине взрыва смартфона. Через некоторое время запись пользователя был удалена. Вероятно вопрос компенсации был оперативно решён. Чуть позже OnePlus опубликовала официальное заявление насчёт случившегося.

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Как принято в таких случаях, компания напомнила, что все её продукты, включая смартфоны, проходят тесты на прочность и контроль качества, соответствующий отраслевым стандартам. Здоровье и благополучие пользователей является главным приоритетом китайского производителя.

Представители OnePlus связались в пострадавший, чтобы попытаться выяснить причины взрыва смартфона. Кроме того, компания запустила внутренне расследование. Оно установило, что модель Nord 2, которая поступила в продажу на прошлой неделе, взорвалась не по вине производителя. Причиной стали некие «внешние факторы», а не брак продукта или какие-либо производственные проблемы.

В начале материала мы писали, что весной взрывались смартфоны POCO X3 и Redmi Note 9. Заметим, что китайская компания Xiaomi тоже не признала вины, а списала всё на «внешние силы». Примечательно, что чаще всего подобные новости поступают из Индии.

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Что до OnePlus Nord 2, новинка оснащается аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 65-ваттной зарядкой по проводу, процессором Dimensity 1200 и Fluid AMOLED экраном с частотой обновления 90 Гц. В смартфоне есть стереодинамики, 32-мегапиксельная фронталка и основная камера разрешением 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В Европе новинку оценили в 399 евро и 499 евро. Она доступна в модификациях с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128/256 ГБ соответственно.