Представлен Samsung Galaxy Z Fold 3 – Snapdragon 888, защита IPX8 и подэкранная камера
Южнокорейская компания Samsung представила смартфон Galaxy Z Fold 3, оборудованный сгибаемым дисплеем. Модель третьего поколения имеет ряд фишек во главе с первой для Samsung встроенной в экран фронтальной камерой.
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Новинка получила два дисплея. Спереди установлена панель Foldable Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, яркостью 1200 нит и поддержкой HDR10+. Экран имеет диагональ 7,6 дюйма и разрешение 1768 x 2208 пикселей, а плотность точек составляет 374 ppi.
Под главным дисплеем обосновалась фронтальная камера разрешением 4 Мп. Она используется для видеосвязи, а для любителей делать селфи южнокорейские разработчики предусмотрели ещё один оптический модуль. Вторая камера расположена в отверстии заднего экрана. Она построена на базе 10-мегапиксельного датчика изображения. Сам дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение 832 x 2268 точек. В его основе лежит матрица Dynamic AMOLED 2X, а защиту обеспечивает стеклом Gorilla Glass последнего поколения.
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Основная камера в Samsung Galaxy Z Fold 3 вобрала в себя три 12-мегапиксельных модуля. Главный построен базе сенсора оптического формата 1/1,76 дюйма. Светосила – f/1,8. Есть оптическая стабилизация и автофокусировка Dual Pixel.
В ультра-широкоугольной оптике угол захвата изображения составляет 123 градуса. Телеобъектив в новинке оказался довольно скромным. Он имеет разрешение 12 Мп, оптическую стабилизацию и лишь 2-кратный зум без потери качества. Такую камеру мы видели ещё в 2018 году в Samsung Galaxy Note 9.
Аппаратная платформа Samsung Galaxy Z Fold 3 построена на базе однокристальной системы Snapdragon 888, а не Snapdragon 888+, что было ожидаемо. Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи в смартфоне составила 4400 мА*ч. Есть быстрая проводная, беспроводная и реверсивная беспроводная зарядка. Мощность – 25 Вт, 11 Вт и 4,5 Вт соответственно.
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Смартфон работает на базе операционной системы Android 11 с прошивкой One UI 3.5. Корпус новинки имеет защиту от воды класса IPX8. Специально для флагмана компания представила стилус S Pen Fold Edition. Но можно использовать и S Pen Pro. При этом для цифрового пера в корпусе места не нашлось. Новый стилус не имеет Bluetooth, но его можно использоваться для удалённого управления функциями в смартфоне.
Из прочих характеристики отметим стереодинамики, съёмку в 4K UHD при 60 FPS, боковой биометрический сенсор, обновлённый помощник Bixby. Разъёма для наушников в Samsung Galaxy Z Fold 3 не оказалось. Беспроводные интерфейсы все на месте. Продаваться модель будет с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256/512 ГБ в зависимости от модификации.
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