Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Южнокорейская компания Samsung представила смартфон Galaxy Z Fold 3, оборудованный сгибаемым дисплеем. Модель третьего поколения имеет ряд фишек во главе с первой для Samsung встроенной в экран фронтальной камерой.

реклама

Новинка получила два дисплея. Спереди установлена панель Foldable Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, яркостью 1200 нит и поддержкой HDR10+. Экран имеет диагональ 7,6 дюйма и разрешение 1768 x 2208 пикселей, а плотность точек составляет 374 ppi.

анонсы и реклама Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Под главным дисплеем обосновалась фронтальная камера разрешением 4 Мп. Она используется для видеосвязи, а для любителей делать селфи южнокорейские разработчики предусмотрели ещё один оптический модуль. Вторая камера расположена в отверстии заднего экрана. Она построена на базе 10-мегапиксельного датчика изображения. Сам дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение 832 x 2268 точек. В его основе лежит матрица Dynamic AMOLED 2X, а защиту обеспечивает стеклом Gorilla Glass последнего поколения.

реклама

Основная камера в Samsung Galaxy Z Fold 3 вобрала в себя три 12-мегапиксельных модуля. Главный построен базе сенсора оптического формата 1/1,76 дюйма. Светосила – f/1,8. Есть оптическая стабилизация и автофокусировка Dual Pixel.

В ультра-широкоугольной оптике угол захвата изображения составляет 123 градуса. Телеобъектив в новинке оказался довольно скромным. Он имеет разрешение 12 Мп, оптическую стабилизацию и лишь 2-кратный зум без потери качества. Такую камеру мы видели ещё в 2018 году в Samsung Galaxy Note 9.

Аппаратная платформа Samsung Galaxy Z Fold 3 построена на базе однокристальной системы Snapdragon 888, а не Snapdragon 888+, что было ожидаемо. Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи в смартфоне составила 4400 мА*ч. Есть быстрая проводная, беспроводная и реверсивная беспроводная зарядка. Мощность – 25 Вт, 11 Вт и 4,5 Вт соответственно.

реклама

Смартфон работает на базе операционной системы Android 11 с прошивкой One UI 3.5. Корпус новинки имеет защиту от воды класса IPX8. Специально для флагмана компания представила стилус S Pen Fold Edition. Но можно использовать и S Pen Pro. При этом для цифрового пера в корпусе места не нашлось. Новый стилус не имеет Bluetooth, но его можно использоваться для удалённого управления функциями в смартфоне.

Из прочих характеристики отметим стереодинамики, съёмку в 4K UHD при 60 FPS, боковой биометрический сенсор, обновлённый помощник Bixby. Разъёма для наушников в Samsung Galaxy Z Fold 3 не оказалось. Беспроводные интерфейсы все на месте. Продаваться модель будет с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256/512 ГБ в зависимости от модификации.