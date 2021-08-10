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25 смартфонов Xiaomi получили свежую MIUI 12.5 на Android 10 и Android 11

Прошивка вышла в разных регионах, но не в России.
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Китайская компания Xiaomi выпустила программное обеспечение MIUI 12.5 более чем для двух десятков смартфонов. Свежая версия в этот раз не рассылалась в России, но зато почти половина моделей получила глобальную версию прошивки.

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Обновление принесло патчи безопасности за июнь, июль или август текущего года в зависимости от телефона. Самую свежую заплатку получили Xiaomi Mi 11 Lite 5G на Snapdragon 780G и POCO X3 Pro на Snapdragon 860. Им вышли апдейты под номерами v12.5.5.0 RKIMIXM и v12.5.3.0 RJUMIXM. В обоих случаях речь идёт о глобальной версии программного обеспечения.

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Актуальная MIUI 12.5 Global ROM стала доступна для Xiaomi Mi 9 Lite на Snapdragon 710. Смартфону 2019 года выпуска пришла оболочка под номером v12.5.2.0 RFCMIXM с заплаткой безопасности операционной системы за первый месяц лета нынешнего года.

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Кроме того, глобальную сборку получили Redmi Note 9T на Dimensity 800U и Xiaomi Mi 10T Lite с процессором Snapdragon 750G. Номера – v12.5.4.0 RJEMIXM и v12.5.2.0 RJSMIXM. В обоих случаях единственным нововведением стал патч безопасности за прошлый месяц.

Версия Mi 10T Lite успела обзавестись ещё и европейской сборкой программного обеспечения. Она имеет номер v12.5.2.0 RJSEUXM. Также европейская прошивка стала доступна для хита продаж 2019 года и по совместительству первого в мире смартфона с 64-мегапиксельной камерой Redmi Note 8 Pro. Заплатка за июль пришла вместе с v12.5.2.0 RGGEUXM.

Кроме того, стоит отметить, что китайская компания успела обновить программного обеспечение ещё в нескольких девайсах, которые продаются на международном рынке. Речь о Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Redmi Note 10 / 10S, Redmi Note 9, Redmi 9, POCO F2 Pro и POCO X3 GT.

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Азия нас особо не интересует, но стоит отметить, что Redmi K40 Gaming Edition получил программное обеспечение MIUI 12.5 под номером v12.5.8.0 RKJCNXM с одним интересным новшеством. Разработчики добавили функцию, которая «связывает» триггеры со вспышкой. Теперь LED-светодиод на тыльной панели, исполненный в виде молнии, будет мигать во время нажатий на курки. Скоро эта фишка появится на глобальной версии игрового телефона, которая называется POCO X3 GT.

И в завершение добавим, что в Азии ряд других смартфонов получил свежую прошивку MIUI 12.5. Так, программное обеспечение стало доступно для Redmi 8 / 8A, Redmi 8A Dual / Pro, Redmi K30S, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 9. А Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max с апдейтом оболочки получили поддержку Dolby Atmos.

Заметим, что из 25 смартфонов только четырём вышло обновление на базе операционной системы Android 10. Это модели бюджетного класса Redmi 8 / 8A, Redmi 8A Dual / Pro. Остальные девайсы получили Android 11.

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