Проблемы Samsung могут стать причиной подорожания видеокарт GeForce RTX 3080
Южнокорейский технологический гигант Samsung намерен поднять цены некоторых полупроводников, производством которых он занимается. Аппаратные продукты производителя из Сувона используются в готовых решениях ряда компаний, включая американскую NVIDIA.
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Такое решение принято в связи с необходимостью профинансировать расширение завода S5 Fab, который расположен в Пхёнтхэке. Компания Samsung Foundry не способна удовлетворить спрос клиентов, в связи с чем расширение производства будет иметь стратегической значение для производителя из Южной Кореи.
Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась отрасль, Samsung планирует решить все проблемы. Хотя кризис существенно ограничивает возможность технологического гиганта из Сувона. На закупку новых сканеров EUV компания потратит порядка 120 млн долларов. Затраты будут компенсированы ростом стоимости продуктов.
Напомним, что Samsung Foundry S5 является самой передовой производственной линией компании. Она использует технологию фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Из-за планов южнокорейского производителя, с высокой долей вероятности, вырастет стоимость графических ускорителей GeForce RTX 3080. Хотя они и сейчас продаются по цене, которая в разы превышает официальную рекомендованную.
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