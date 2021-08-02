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Китайская компания Xiaomi расширила ассортимент смартфонов среднебюджетного класса моделью Redmi Note 10 JE. Новинка является чуть модифицированным вариантом Redmi Note 10 5G или Redmi Note 10T. В ней появилась полноценная защита от воды и пыли, а также чипсет компании Qualcomm, а вот ёмкость аккумуляторной батареи уменьшилась. Но обо всём по порядку.

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Ранее смартфоны Redmi могли похвастаться разве что защитой класса IP53. Этому стандарту соответствуют многие популярные модели 2021 года выпуска. Например, всё семейство Redmi K40, топовые решения Redmi Note 10 и POCO F3 / X3. Но в Redmi Note 10 JE появилась защита от воды класса IP68. Ранее среди решений Xiaomi этим могли похвастаться только флагманы Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro.

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Новинка много чего позаимствовала у Redmi Note 10 5G, который в России продаётся как Redmi Note 10T. Полностью сохранился дизайн. Спереди остался дисплей IPS диагональю 6,5 дюйма формата FHD+ с частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе обосновалась 8-мегапиксельная фронталка. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Мобильную платформу Dimensity 700 заменили однокристальной системой Snapdragon 480. Если чип MediaTek выполнялся по нормам 7-нм технологии, то процессор Qualcomm представляет собой очередной 8-нм решение. Обе SoC поддерживает сети пятого поколения. Чипсет трудится при поддержке 4 ГБ оперативной памяти, а встроенный накопитель имеет вместимость 64 ГБ.

Последнее изменение касается аккумуляторной батареи. Её ёмкость снизилась с 5000 мА*ч до 4800 мА*ч. При этом Redmi Note 10 JE сохраняет 18-ваттную проводную подзарядку. Также стоит отметить выход для подключения проводной гарнитуры, биометрический сенсор на правой грани, USB-C, NFC, ИК-излучатель и операционную систему Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

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Сокращение JE расшифровывается как Japan Edition. Анонсированная сегодня новинка будет продаваться, как вы могли догадаться, в Японии. Ожидается, что в этом году версия JE дебютирует в других странах и под иным названием. Ранее представители китайской компании говорил о планах выпустить на международном рынке защищённый смартфон под брендом Redmi, который будет отличаться невысоким ценником.

В Японии стоимость Xiaomi Redmi Note 10 Japan Edition составила примерно 270 долларов. Купить смартфон можно будет начиная с 13 августа текущего года. Напомним, в России Redmi Note 10T с аккумулятором на 5000 мА*ч, процессором Dimensity 700 и без защиты от воды (даже по стандарту IP53) обойдётся примерно в 20 000 рублей.