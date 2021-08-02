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Компания Microsoft уже анонсировала первую бета-версию операционной системы Windows 11. Но это не значит, что пора забывать о Windows 10. «Старая» ОС ещё не один год будет оставаться актуальной, а пока она доступна по сверхнизкой цене в магазине BOBKeys. Интернет-площадка запустила новую распродажу, в ходе которой ключ для Windows 10 можно купить менее чем за 1 000 рублей.

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В акции, помимо Windows 10 Home и Windows 10 Pro, участвуют и другие продукты. В частности, пакет программного обеспечения Microsoft Office 2016 / 2019 Professional Plus. Предложение ограничено не только во времени. Количество акционных товаров тоже лимитировано.

Обзор магазина

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Прежде чем перейти к распродаже, давайте рассмотрим саму площадку. На главной странице сайта есть несколько рекламных постеров, которые напоминают о распродаже и некоторых играх. Все они кликабельные, то есть находятся здесь не просто красоты ради, как на некоторых других сайтах.

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В следующем блоке собраны самые продаваемые игры. Если быть точнее, сюда должны входить наиболее популярные продукты, но, кроме игр, пока в этом разделе ничего нет. Из проектов отметим Anno History Collection, Devil May Cry 5 на пару с изданием Deluxe Edition, FIFA 21 и PUBG, который скоро может стать условно бесплатным.

Идём дальше, и доходим до блока с двумя вкладками. Сразу заметим, что в список с предварительными заказами пуст. В разделе «Новые продукты» вас ждут далеко не самые свежие проекты. Например, уже упомянутые FIFA 21, Devil May Cry 5 и PUBG.

Далее идут предложения по категориям, к которым мы ещё вернёмся, чтобы поговорить детальнее, а в подвале сайта есть ссылки на дополнительную информацию вроде политики конфиденциальной информации, условий использования, правил возврата и прочего.

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Поднимемся чуть выше и отметим, что в хедере сайта присутствуют кнопки для смены языка / валют, регистрации и входа в личный кабинет. Чуть ниже есть поисковая строка, с помощью которого можно быстро искать нужное программное обеспечение.

Категории продуктов

А вот теперь детальнее поговорим о категориях. Их на сайте BOBKeys предусмотрено сразу шесть. Сразу отметим, что в разделе PC Games собраны не только игры для персональных компьютеров. Сюда «вкинули» все продукты на ПК, включая антивирусы, офисные программы, операционные системы и прочее программного обеспечение. Все в категории есть более семи сотен предложений.

Быстро приобрести ваучер для пополнения кошелька PSN в разных регионах можно в разделе PlayStation. Там же можно купить и подписку на сервис PlayStation Plus. Всё это вместе с подарочными картами для iTunes, Steam и WoW есть в разделе Gift Cards.

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Играм для ПК выделено три категории. Более пяти сотен предложений содержит раздел Steam. Тот можно купить обзавестись несколькими популярными играми вроде Horizon Zero Dawn, Resident Evil 3, Borderlands 3 или Chernobylite. К слову, подарочные карты для Steam тоже добавили в эту категорию.

Следующий раздел с играми – Origin. В нём содержатся проекты студии EA. Например, NFS Heat, Star Wars, The Sims 4 с дополнениями, The Sims 3 и Battlefield V. Тут же сразу можно и оформить подписку EA Access. Правда, только на месяц.

Наконец, последний раздел – Uplay. Тут вы можете найти ещё порядка четырёх десятков игр, включая недавнюю новинку Far Cry 6. Тут же есть несколько частей Assassin’s Creed и Tom Clancy’s, Anno и The Crew.

Купить ключ для Windows 10

А теперь вернёмся к распродаже. Как мы писали, менее чем за 1 000 рублей можно купить ключ для операционной системы Windows 10. В 990 рублей обойдётся OEM-лицензия для ОС Windows 10 Home. Для получения скидки нужно ввести промокод OC25 в корзине, который активирует дополнительную скидку в 25%.

Профессиональное издание операционной системы стоит чуть дороже. За OEM-лицензию на Windows 10 Professional нужно отдать чуть более 1 073 рублей. А две лицензии обойдутся в 1 881 рубль, то есть средняя стоимость одного ключа составляет примерно 940 рублей.

Лицензию для операционной системы Windows 10 Pro можно купить в паре с набором программ Microsoft Office 2019 Professional Plus, который предлагает знакомый все нам софт, включая Word, Excel и PowerPoint. Стоимость с учётом 25-процентной скидки составляет по акции чуть более 3 240 рублей вместо 5 670 рублей.

Отдельно набор Microsoft Office 2019 Pro Plus можно приобрести чуть более чем за 3 240 рублей. Редакция 2016 года обойдётся вам почти в 2 000 рублей с учётом 25-процентной скидки. Также в акции участвует пакет офисным программ Microsoft Office 2019 Home & Student. На распродаже стоимость с промокодом OC25 составляет порядка 2 330 рублей.

Ключи Промокод Цена по акции В магазин Windows 10 Pro OC25 1 073 рубля Купить Windows 10 Home OC25 990 рублей Купить Windows 10 Pro (2 шт.) OC25 1 881 рубль Купить Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus OC25 4 082 рубля Купить Microsoft Office 2016 Professional Plus OC25 2 007 рублей Купить Microsoft Office 2019 Professional Plus OC25 3 241 рубль Купить Microsoft Office 2019 Home & Student OC25 2 333 рубля Купить

Оформить заказ

Процедуру оформления заказа в магазине BOBKeys рассмотрим на примере двух лицензий OEM для операционной системы Windows 10 Pro. Стоимость составляет чуть более 2 600 рублей. Однако, с промокодом OC25 её можно снизить до 1 881 рубля.

По ссылке из таблицы выше переходим на страницу предложения. Для покупки двух ключей нужно нажать Buy Now и войти в учётную запись. Если аккаунта нет, можно войти через Google или Facebook. Потом ещё раз кликаем по кнопке Buy Now и переходим в корзину.

В поле Promotion Code нужно ввести наш промокод OC25, а после клика по Submit Order остаётся только выбрать платёжную систему для оплаты. Прежде чем подтвердить платёж, следует открыть личный кабинет и посмотреть адрес электронной почты. Убедившись, что e-mail правильный, возвращаемся к оформлению заказа.

На выбор система предлагает несколько вариантов оплаты. Самый простой и доступный способ – рассчитаться с помощью PayPal. В таком случае у вас спишется с банковской карты (или кошелька) нужная сумма без комиссии.

При оплате другими способами придётся заплатить чуть больше. Например, в QIWI комиссия составляет более 150 рублей. При оплате через LiqPay, Mint или с карт VISA / Mastercard дополнительно придётся заплатить от 75 рублей до 225 рублей.

После выбора способа остаётся лишь нажать Pay Now и подтвердить транзакцию в соответствующей системе. Ключи будут отправлены на почту в течение нескольких минут после оплаты. При возникновении вопросом вы можете отправить сообщение в техническую поддержку по адресу service@bobkeys.com или пообщаться со специалистами в онлайн-чате прямо на сайте. Чат активируется кликом по соответствующей пиктограмме в нижней правой части любой страницы BOBKeys.

После получения ключей вам нужно перейти в раздел «Центр обновления Windows» и выбрать категорию «Активация». Далее остаётся ввести полученный ключи и подтвердить действие. Заметим, что OEM-лицензия будет привязана к аппаратному обеспечению. Использовать активированный ключ повторно уже нельзя.