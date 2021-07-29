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Стабильная версия MIUI 12.5 доступна для 14 смартфонов Xiaomi

В России обновление вышло для шести смартфонов
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Xiaomi не прекращает обновлять прошивку в своих смартфонах. На днях стабильная версия вышла для 14 моделей. Подавляющее большинство получило для себя первую версию оболочки MIUI 12.5. Во всех случаях она построена на Android 11.

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Начнём с региона EEA (Европа), где Redmi Note 8 Pro наконец-то начала получать программное обеспечение MIUI 12.5. Европейская версия в отличие от глобальной не принесла большого количества ошибок. Хоть мы говорим о стабильной сборке, она всё ещё имеет статус Stable Beta, который означает, что ПО пока доступно не для всех пользователей.

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Вместе с Redmi Note 8 Pro первой прошивкой MIUI 12.5 Stable EEA ROM обзавёлся хит продаж конца 2020 года POCO X3 NFC. Европейская версия оболочки пришла вслед за глобальной сборкой, и пока всё тоже обходится без критических неполадок.

Также в Европе обновление программного обеспечения вышло флагманам прошлого и нынешнего поколений Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 11i. Первая модель обновилась давно, а сейчас компания устраняет найденные баги, а для второй это новый виток обновления. Ранее она получила MIUI 12.5, но производителю пришлось отозвать апдейт. Сейчас рассылка возобновляется с версии v12.5.4.0.

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Глобальная версия MIUI 12.5 вышла для Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Это флагманские модели прошлого поколения, которые на старте продаж возглавляли список самых доступных смартфонов со Snapdragon 865 под капотом.

В России китайская компания тоже активно обновляет устройства. Если POCO F3 на чипе Snapdragon 870 получил свой далеко не дебютный апдейт программного обеспечения, то впервые с MIUI 12 на MIUI 12.5 перешло сразу пять смартфонов.

Во-первых, в полном составе обновилось семейства Xiaomi Mi Note 10. Оно включает модели Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro со 108-мегапиксельными камерами, и версию Lite. Все три смартфона оборудованы процессором Qualcomm Snapdragon 730G. Для первых двух нынешнее обновление операционной системы является последним, но MIUI 13 они получат.

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Во-вторых, актуальная версия программного обеспечения вышла на флагман 2019 года Xiaomi Mi 9. По нему ситуация тоже известна и ничем не отличается от других смартфонов двухлетней давности. Модель получит MIUI 13, но без Android 12. А вот Xiaomi Mi 10T Lite ещё успеет обзавестись и тринадцатой ревизией MIUI и двенадцатой версией Android. Но случится это в следующем году.

В завершение добавим, что в Азии китайская компания тоже обновления выпускает. Напомним, на этой неделе MIUI 12.5 Stable ROM вышла для Xiaomi Mi 11 Ultra и Redmi 9. Последняя получила дебютный апдейт и тоже перешла на Android 11.

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