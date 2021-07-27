Большая презентация Nokia – смартфоны, кнопочный телефон и три пары наушников по низким ценам
Финско-китайская компания HMD Global провела большую презентацию новых продуктов под брендом Nokia. Сегодня мы писали о защищённом смартфоне Nokia XR20, который поступит в продажу через месяц по цене 550 долларов. Вместе с ним компания выпустила ряд более доступных новинок. В их число вошёл ещё один смартфон, кнопочный телефон и сразу три пары TWS-наушников.
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О Nokia XR20 вы можете прочитать в отдельном материале. Что же касается второго умного телефона, он называет Nokia C30. Модель представляет начальный ценовой сегмент. Она получила однокристальную систему Unisoc SC9863 и операционную систему Android 11 Go Edition.
Новинка оборудована HD+ дисплеем диагональю 6,82 дюйма с вырезом под 5-мегапиксельную камеру для селфи. Ёмкость аккумуляторной батареи в смартфоне составила 6000 мА*ч. Также отметим основную камеру разрешением 13 Мп + 2 Мп, выход под наушники, micro-USB и тыльный биометрический сенсор.
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Купить Nokia C30 можно будет по рекомендованной цене от 99 евро. Пользователям компания предложит модификации с 2 ГБ и 3 ГБ оперативной памяти. В обоих случаях вместимость накопителя составит 32 ГБ.
Кнопочный телефон называется Nokia 6310. Внешне он напоминает оригинальную модель, но имеет увеличенный дисплей и кнопки. Размер экрана составляет 2,8 дюйма по диагонали. Разрешение – QVGA. Телефон получил аккумулятор на 1150 мА*ч, и производитель заявляет о неделе работы без подзарядки.
Также отметим клавиатуру T9, порт micro-USB, радиоприёмник и выход под наушники. Работает аппарат на программной платформе Series 30+ с предустановленной игрой «Змейка». Аппаратным базисом выступает чип Unisoc 6531F. Оценили Nokia 6310 в 39 евро.
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Теперь перейдём к полностью беспроводным наушникам. Первая модель – Nokia Clarity Earbuds Pro. Она получила Bluetooth 5.2, 10-миллиметровые драйверы, защиту IPX5, беспроводную зарядку и может работать до 27 часов с учётом кейса. Стоимость составила 99 долларов. Продажи начнутся в сентябре.
Вторые наушники – Nokia Comfort Earbuds. Они получили сенсорное управление, Bluetooth 5.1 и защиту класса IPX5. Максимальное время работы составляет 29 часов. Продажи наушников начнутся в следующем месяце. Стоимость составила 49 долларов.
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Последняя модель – Nokia Go Earbuds+. Это самые доступные TWS-наушники компании. Они поддерживают синхронизацию по протоколу Bluetooth 5.0 и могут проработать до 26 часов на полном заряде. Цена составила 29 долларов. Это единственная новинка, которая не будет продаваться официально в Европе.
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