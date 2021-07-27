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Компания Nokia выпустила первый защищённый смартфон. Новинка называется Nokia XR20. Слухи о ней появились несколько недель назад, а старт продаж намечен на конец следующего месяца.

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Nokia XR20 выглядит как смартфон, которому не нужен защитный чехол. Корпус устройства имеет защиту, соответствующую классам MIL-STD-810H и IP68. Новинка не боится воды, пыли и падений с высоты до 1,8 метра. Дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus. Под водой модель может пролежать в течение часа на глубине не более 1,5 метра без ущерба производительности.

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Под всем этим скрывается не самый производительный однокристальный процессор. Новинку оснастили чипом Snapdragon 480 с поддержкой сетей пятого поколения. 8-нанометровая система-на-кристалле имеет частоту до 2,0 ГГц, графику Adreno 619 и работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на 128 ГБ.

Уже упомянутое стекло Gorilla Glass последнего поколения прикрывает собой дисплей IPS LCD формата FHD+. Жидкокристаллическая панель получила диагональ 6,67 дюйма, поддержку ввода в перчатках и отверстие под 8-мегапиксельную селфи-камеру.

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На тыльной стороне Nokia XR20 установлена площадка с двумя оптическими модулями и двумя светодиодными вспышками. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 13 Мп. Второй модуль включает в себя ультра-широкоугольную оптику.

На корпусе установлена кастомная клавиша, на которую можно запрограммировать выполнение любого действия или запуск выбранного приложения. Биометрический датчик обосновался на правом торце. Что касается дизайна, также стоит отметить на самые тонкие экранные рамки. Габариты новинки составили 171,6 x 81,5 x 10,6 мм при массе 248 граммов. Для сравнения, анонсированный на прошлой неделе POCO F3 с 6,67” дисплеем имеет размеры 161,9 x 76,9 x 8,3 мм.

В Nokia XR20 установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 4630 мА*ч с 18-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной подзарядкой. Производитель обещает два дня автономной работы. Из остального отметим разъём для наушников, стереофонические динамики OZO, порт USB-C, NFC и операционную систему Android 11 без дополнительных оболочек. Компания заявила, что смартфон получит три обновления ОС (до Android 14), а патчи безопасности будут выходить в течение четырёх лет.

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Новинка будет доступна покупателям начиная с 24 августа 2021 года в расцветках Ultra Blue и Granite Gray. Официальная рекомендованная производителем стоимость Nokia XR20 составила 550 долларов.