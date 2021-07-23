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Лето уже перевалило за экватор, а в магазине KeysOff стартовала июльская распродажа ключей для программного обеспечения. Софт доступен со скидкой до 90%. Магазин подготовил для покупателей несколько десятков интересных предложений, дав возможность пользователям перейти на лицензионное ПО.

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Уже через несколько месяцев все желающие смогут установить операционную систему Windows 11. Значит ли это, что путь Windows 10 завершён? Конечно же, нет. Компания Microsoft будет ещё не один год поддерживать ОС, анонсированную в июле 2015 года. Поэтому можно смело покупать лицензии на домашнее и/или профессиональное издание в магазине ключей для программного обеспечения KeysOff. Но, прежде чем перейти к распродаже, мы посмотрим на дизайн сайта и рассмотрим другие предложения.

Ассортимент

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Игры, увы, участия в июльской распродаже не принимают. А их здесь немало – сразу пять категорий. Магазин предлагает ряд популярных (и не очень) проектов с регистрацией через сервисы Steam, Battlenet, Uplay, Origin и Epic Games.

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В шапке сайта есть навигация, в которой указаны все соответствующие категории. Например, в разделе Epic Games вас ждут несколько предложение на Borderlands 3 и SnowRunner, а в Battlenet Games – по две части Call of Duty и Diablo наряду с Overwatch и StarCraft Remastered.

В категории Uplay вы можете оформить предварительный заказ на Far Cry 6 за 73 доллара или купить Watch Dogs Legion почти за столько же. Кроме того, в данном разделе присутствуют AC Valhalla и Beyond Good & Evil 2. Они тоже стоят чуть более 70 долларов.

Шутеры есть и в других категориях. В частности, в разделе Origin почти за 70 долларов доступен Battlefield V. Почти столько же нужно отдать за FIFA 21. Самый широкий выбор – в категории Steam. Тут вас ждут Horizon Zero Dawn, Resident Evil 3, Wasteland 3, NBA 2k21 и прочие проекты. Все игры собрались в разделе PC Games.

Дизайн KeysOff

Сайт имеет стандартную структуру. Мобильная версия отсутствует, но всё же он адаптирован под устройства с дисплеем разной диагонали. Правда, иногда рекламные постеры в левой части могут накладываться на основной контент. На главной странице их нет, но они появляются при переходе в те или иные разделы сайта.

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В шапке помимо навигации есть поисковая строка, логотип, кликом по которому вас отправит на домашнюю страницу, а также несколько пиктограмм и кнопок. Тут вы можете изменить язык и валюту, войти в личный кабинет или перейти к корзине для оформления заказа, если в неё что-то есть.

В целом, интерфейс сайта сложным назвать нельзя. А вот адекватная русификация отсутствует. При выборе русского языка многие надписи останутся на английском, как и описания всех товаров.

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В подвале сайта можно подписать на рассылку, указав свой адрес электронной почты. Тут же есть контактная информация, включая e-mail технической поддержки. Также в подвал вынесены ссылки для ознакомления с политикой конфиденциальности, процедурой возврата и прочими подобными данных, которых никто никогда не читает.

Специальные предложения

Теперь перейдём к июльской распродаже. И начнём мы со специальных предложений. Их только четыре. Специальные цены в KeysOff действуют на операционную систему Windows 10 Pro и пакеты программ Microsoft Office Pro Plus.

Ключ для профессионального издания Windows 10 можно купить за 6,25 доллара. Но это средняя цена, которую мы получаем при покупке двух лицензий одним комплектом за 12,51 доллара. Если же вам нужен только один ключ – придётся заплатить 8,41 доллара.

Естественно, нелогично переплачивать порядка 4 долларов, чтобы сэкономить примерно 2 доллара. Но первое предложение выгодно тем, кому нужно именно два ключа. По отдельности за них придётся отдать почти 17 долларов.

Microsoft Office Professional Plus можно приобрести за 22,76 доллара или 29,93 доллара. Предлагаются издания 2016 года и 2019 года. Естественно, дороже стоит более новая редакция. Цены указаны с учётом скидки. Промокоды не нужны. Ссылки на магазин вы найдёте в таблице ниже.

Продукт Цена В магазин Windows 10 Pro 8,41 доллара Купить Windows 10 Pro (2 шт.) 12,51 доллара Купить Microsoft Office 2016 Professional Plus 22,76 доллара Купить Microsoft Office 2019 Professional Plus 29,93 доллара Купить

Новые продукты

Долгое время KeysOff продавал на распродажах только Windows, Microsoft Office или отдельные офисные программы. Но недавно на сайте появились новые продукты – утилиты. Для них даже отдельный раздел выделили, чего никак не могут дождаться другие программы. Называют он Tools.

Утилиты на распродаже предлагаются со скидкой до 90%. Все ссылки на магазин собраны ниже в таблице. Промокоды не требуются. Заметим, что пять из шести утилит стоят по 10,24 доллара. Это Wise Care 365 (подписка на 1 год), iBoysoft NTFS, Advanced SystemCare 14 Pro (подписка на 1 год), MacBooster 8 (пожизненная подписка) и Total Uninstall Standard. За 15,36 доллара можно приобрести Ashampoo Photo Commander 16.

Продукт Цена В магазин Wise Care 365 10,24 доллара Купить iBoysoft NTFS 10,24 доллара Купить Advanced SystemCare 14 Pro 10,24 доллара Купить MacBooster 8 10,24 доллара Купить Total Uninstall Standard 10,24 доллара Купить Ashampoo Photo Commander 16 15,36 доллара Купить

Скидки на Windows

Чуть выше мы писали о ключах для операционной системы Windows 10 Pro. Приобрести лицензию для домашнего издания на распродаже можно тоже. Правда, стоит она чуть дороже, а именно – 9,79 доллара. Ситуация такая же, как и в случае с версией Pro. То есть вы можете купить два ключа одним комплектом за 16,29 доллара. Таким образом, одна лицензия обойдётся чуть более чем в 8 долларов.

Для получения скидки нужно использовать купон SOLE40. Он снижает цену на 40%. Промокод действует ещё на несколько предложений: Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, Windows Server 2019 Standard и Windows Server 2016 Standard. Серверные операционные системы по акции стоят 19,27 доллара. За издание Enterprise с учётом 40-процентной скидки нужно заплатить почти 11 долларов. Ссылки на сайт – в таблице.

Продукт Промокод Цена В магазин Windows 10 Home SOLE40 9,79 доллара Купить Windows 10 Home (2 шт.) SOLE40 16,29 доллара Купить Windows 10 Enterprise 2019 LTSC SOLE40 10,96 доллара Купить Windows Server 2019 Standard SOLE40 19,27 доллара Купить Windows Server 2016 Standard SOLE40 19,27 доллара Купить

Скидки на Windows и MS Office

И в завершение расскажем о том, как купить по скидке различные версии Microsoft Office отдельно или с Windows 10 в комплекте. Для начала отметим, что MS Office 2019 Home & Business для компьютеров на базе операционной системы Windows стоит почти 51 доллара, а для macOS – около 70 долларов. Кроме того, для владельцев компьютеров Apple на распродаже доступен набор MS Office 2019 Home & Business по цене почти 117 долларов с учётом скидки.

Возвращаясь к пользователям ПК на Windows, отметим, что предложения для них на этом не заканчиваются. Они могут приобрести MS Office Home & Student 2016 или 2019 по цене 35,41 доллара или 36,89 доллара соответственно.

Теперь что касается комплектов. Набор программ MS Office 2016 Pro Plus можно приобрести вместе с Windows 10 Pro или Windows 10 Home. Стоимость в обоих случаях составит чуть менее 30 долларов. Порядка 9 долларов придётся доплатить за MS Office 2019 Pro Plus вместе с одной из операционных систем. Для снижения цены следует ввести промокод SOLE55.

Продукт Промокод Цена В магазин Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus SOLE55 29,30 доллара Купить Windows 10 Home + Office 2016 Pro Plus SOLE55 29,61 доллара Купить MS Office 2016 Home & Student SOLE55 35,41 доллара Купить Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus SOLE55 38,68 доллара Купить Windows 10 Home + Office 2019 Pro Plus SOLE55 38,74 доллара Купить MS Office 2019 Home & Student SOLE55 36,89 доллара Купить MS Office 2019 Home & Business (Windows) SOLE55 50,73 доллара Купить MS Office 2016 Home & Business (macOS) SOLE55 69,18 доллара Купить MS Office 2019 Home & Business (macOS) SOLE55 116,69 доллара Купить Visio 2019 Pro Plus SOLE55 19,67 доллара Купить

О промокодах

Прежде чем перейти к процедуре оформления заказа, нужно рассказать об одном важном нюансе. Заключается он в том, что на все предложения, которые вы можете видеть в таблице выше, действует не только код SOLE55, но и SOLE40. Однако, скидка не суммируется.

Таким образом, у вас не получится купить за один раз ключи с промокодами SOLE40 и SOLE55. Рассмотрим всё на небольшом примере. Добавляем в корзину Windows 10 Home и MS Office 2016 Pro Plus. После активации купона SOLE40 оба продукта подешевеют на 40%.

Но когда мы вводим промокод SOLE55, MS Office 2016 Pro Plus дешевеет ещё сильнее, но ключ для Windows 10 Home уже теряет всю скидку. Если сперва ввести код SOLE55, то потом купон SOLE40 его деактивирует. Поэтому в подобных ситуация нужно оформлять два заказа. О том, как это делать, мы расскажем далее.

Оформление заказа и оплата

Возвращаемся к первой таблице в этой статье и переходим по ссылке к Windows 10 Pro (2 ПК). Стоимость составляет 12,51 доллара по акции вместо 58,41 доллара.

Для оформления заказа нужно нажать кнопку Add to Cart. Так как промокод вводить не надо, можно закрыть окно, навести на иконку корзины в правом верхнем углу и перейти сразу к оплате, кликнув по Checkout. Если же вам придётся указывать купон на скидку, то сначала придётся посетить корзину.

На следующем этапе система предложит создать аккаунт, войти в личную учётную записи или остаться гостем. Мы выберем пункт Register и нажмём Continue.

Далее заполняем большую форму, а в конце вводим дважды пароль. После клика на кнопку Continue аккаунт на сайте KeysOff будет создан автоматически.

Теперь остаётся лишь выбрать сервис Cwalletco и оплатить лицензии Windows 10 Pro через платёжную систему PayPal. После оплаты ключи будут отправлены в письме на почту в течение нескольких минут.

Связаться с поддержкой при возникновении вопросов можно двумя способам. В подвале сайта указан адрес электронной почты – service@keysoff.com. Кроме того, по всему сайту за нами следует кнопка Customer service. Нажав на неё, можно пообщаться с онлайн-консультантом.