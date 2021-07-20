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Компания Google в этом году вновь представит флагманские смартфоны. Но построены они будут на базе мобильного процессора Snapdragon 870, а не Snapdragon 888 или Snapdragon 888+. Также производитель из США изменит нейминг моделей. Старшая версия получит приставку Pro вместо XL.

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Информация о смартфонах была найдена в коде Google Camera 8.3 APK. Младшая модель будет оборудована дисплеем формата Full HD+. Варианту Pro достанется панель WQHD+. В обоих случаях будет использовать матрица на органических светодиодах с повышенной частотой обновления изображения.

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Недавно в Сети появились фотографии смартфонов Pixel нового поколения. Их вы можете видеть выше. Однако, уже стало известно, что снимки были сделаны в Photoshop. Но несмотря на это, Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro всё же получат основную камеру с перископным телеобъективом и поддержкой съёмки видео в формате 4K UHD с частотой кадров 60 к/сек.

Что касается мобильного процессора, Snapdragon 870 имеет ядра Kryo 585 с пиковой частотой 3,2 ГГц, графический контроллер Adreno 650 и модемную плату Snapdragon X55 с поддержкой сетей пятого поколения. Однокристальная система будет работать при поддержке 8 ГБ оперативной памяти. О других модификациях пока информации нет.

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Ещё одной новинкой американской компании станет модель Google Pixel 5a 5G. Она будет оборудована относительно старой однокристальной системой Snapdragon 750G, которая выполняется по 8-нанометровой технологии. Изображение будущей новинки вы можете видеть ниже.

Модель обзаведётся тыльным биометрическим сенсором, аккумулятором ёмкостью 3840 мА*ч с 20-ваттной зарядкой по проводу и 6,2-дюймовым дисплеем OLED. В основной камере будет использоваться два модуля, но их разрешение пока что не уточняется. В продаже смартфон появится с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти.

Стоимость будущих новинок пока что не уточняется. Первым на рынок выйдет Google Pixel 5a 5G. Его презентация состоится во второй половине текущего квартала. Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro можно будет купить в конце осени этого года. Все три смартфона поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 12 без дополнительных оболочек.