TikTok запретил рекламу криптовалюты
Социальная сеть TikTok с более чем 1 млрд пользователей запретила рекламу цифровых валют. В рамках новой политики в отношении пользовательского контента предусмотрен ряд ограничений, которые касаются финансовых услуг.
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Представители компании ByteDance заявили, что они были вынуждены пойти на этот шаг в связи с возросшим количеством мошенников в социальной сети. Правда, предпринятые меры окажут влияние и на честные финансовые учреждения, которые рекламировали свои услуги на площадке TikTok. Примечательно, что ограничения вводятся после того, как власти Китайской Народной Республики полностью запретили добычу криптовалюты в стране, ссылаясь на заботу об экологии.
Нововведения предполагают абсолютный запрет на продвижение финансовых услуг в рамках TikTok. Сюда входят кредитные карты, займы, услуги по рассрочке платежей, обменники торговые платформы, цифровые валюты и прочее.
Напомним, что криптовалюта Bitcoin сегодня вновь опустилась ниже психологической отметки 30 000 долларов. Утром одна монета оценивалась в 29 548 долларов. На момент написания этой заметки курс цифровой валюты поднялся до 29 764 долларов. Остальные криптовалюты тоже дешевеют. В частности, стоимость Ethereum опустилась почти до 1 760 долларов.
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