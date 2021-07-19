Huawei P50 получит Snapdragon 888 и будет представлен на следующей неделе
Китайская компания Huawei наконец-то обнародовала официальную дату презентации флагманских смартфонов нового поколения. Ожидалось, что семейство Huawei P50 будет представлено в конце марта, что уже стало традицией. Но из-за проблем, которые уже не первый месяц преследуют производителя из Поднебесной, премьеру несколько раз откладывали.
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В этот раз компания опубликовала в своих социальных сетях постер, на котором указано, что флагманы нового поколения будут представлен уже на следующей неделе. Презентация, посвящённая премьере моделей, состоится 29 июля 2021 года. Мероприятие пройдёт в Китае, хотя в течение нескольких последних лет смартфоны серии P дебютировали в Париже и поступали в продажу в Европе раньше, чем на рынке Поднебесной.
Китайский производитель держит в тайне технические характеристики всех будущих новинок. Более того, пока даже точно неизвестно, сколько всего смартфонов в рамках нового поколения будет анонсировано. Как минимум, две модели мы точно увидим. Причём, по последней информации, Huawei P50 будет аналогом прошлогоднего Huawei P40 Pro, а Huawei P50 Pro заменит на рынке модель Huawei P40 Pro+.
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Стандартное издание будет оснащаться тройной основной камерой, в состав которой войдут сенсоры Sony IMX707 и Sony IMX600. Оно станет уже вторым смартфоном производителя в этом году с мобильным процессором Qualcomm. В основу модели ляжет 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888, но в модификации без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Первым был бюджетник Huawei nova 8i на чипе Snapdragon 662, анонсированный около двух недель назад.
Huawei P50 Pro уже успел засветиться на фотографиях в Сети. Также на просторах всемирной паутины были опубликованы изображения чехла для версии Pro. В смартфоне будет установлена двухсекционная основная камера. В верхней части расположатся три оптических модуля, а в нижней – два и вспышка. Ожидается, что грядущая новинка будет оснащена датчиками изображения OmniVision OV64A и Sony IMX800.
Продвинутому флагману приписывают фирменную 5-нанометровую однокристальную систему Kirin 9000. Однако, в будущем и Huawei P50 Pro появится в модификации с 4G-версией мобильного процессора Snapdragon 888. Новое поколение моделей поступит на рынок с операционной системой HarmonyOS 2.0. О дебюте глобальных вариантов смартфонов пока информации нет. Напомним, что программное обеспечение HarmonyOS 2.0 пока что доступно исключительно для телефонов, которые продаются в Китае. Ни один смартфон ещё не получил глобальной версии ОС.
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