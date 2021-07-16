Одна транзакция Bitcoin оставляет такой же углеродный след, как 1,8 млн транзакций в системе VISA
Майнеров продолжают упрекать в том, что добычей криптовалюты они наносят непоправимый ущерб экологии. Углеродный след – количество парниковых газов, которые генерируются в результате тех или иных действий. В нашем случае – в результате майнинга криптовалюты. Как стало известно, одна транзакция Bitcoin оставляет такой же углеродный след, как 1,8 млн операций через платёжную систему VISA.
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Об этом говорят результаты Индекса энергопотребления Bitcoin Digiconomist. За год объём энергии для добычи главной мировой криптовалюты достиг уровня энергопотребления всей Швеции. При этом на обеспечение одной транзакции требуется 1752,79 кВт*ч электроэнергии в среднем. Этого хватит для 1,2 млн транзакций через платёжную систему VISA.
Как мы написали в начале, углеродный след от одной транзакции Bitcoin такой же, как от 1,8 млн операций в системе VISA. Кроме того, он равен углеродному следу от просмотра 138 762 часов видео на площадке YouTube. В связи с этим некоторые страны начали бороться против майнеров.
Китайская Народная Республика смогла полностью искоренить добычу криптовалюты. Аньхой – последняя провинция, где можно было спокойной заниматься майнингом. Но на днях власти и этой провинции запретили добычу цифровой валюты.
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Предполагалось, что китайские майнеры отправятся в Казахстан, но власти страны в начале этого месяца приняли новый закон, который заставит добытчиков криптовалюты платить больше за электроэнергию. Иран, на которого приходится 4,5% мировой добычи Bitcoin, ещё в конце весны текущего года запретил майнинг криптовалюты до сентября.
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