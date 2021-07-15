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С 2020 года на рынке появилось уже более дюжины смартфонов с 50-мегапиксельными датчиками изображения. Такие модели есть в ассортименте компаний Huawei, OnePlus, OPPO, vivo и Xiaomi. Последняя намерена в ближайшее время представить самый дешёвый в мире смартфон с 50-мегапиксельной основной камерой. Он выйдет под брендом Redmi и будет называться Redmi 10.

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Грядущая новинка уже успела пройти обязательную сертификацию в Федеральной комиссии по связи США. Из базы данных регуляторного органа стало известно, что в рамках десятого поколения мы увидим минимум две модели. Вместе со стандартным изданием производитель представит ещё и версию Redmi 10A, но о ней пока что информации нет.

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В Xiaomi Redmi 10 будет использоваться новый датчик изображения производства Samsung. Южнокорейская компания в начале лета представила матрицу ISOCELL JN1 с 50-мегапиксельным разрешением для смартфонов среднебюджетного класса. Это самый компактный сенсор с разрешением 50 Мп на рынке. Оптический формат – 1/2,76 дюйма. Размер пикселей – 0,64 мкм. При объединении четырёх пикселей размер увеличивается до 1,28 мкм, а разрешение составляет 12,5 Мп.

В основной камере смартфона, помимо блока с новой матрицей Samsung, мы также увидим ультра-широкоугольный модуль и датчик для макросъёмки. Их разрешение составит 8 Мп и 2 Мп соответственно. Напомним, что в Redmi 9 установлена Quad-камера с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

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Xiaomi Redmi 10 был замечен в базах данных нескольких азиатских регуляторных органов. Уже известно, что смартфон получит операционную систему Android 11 с программным обеспечением MIUI 12.5 сразу из коробки. Грядущая новинка будет доступна в модификациях с 4-6 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 64-128 ГБ.

Смартфон оснастят мобильным процессором MediaTek, но без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Вероятно, аппаратная платформа будет построена на базе однокристальной системы серии Helio. В настоящее время самым мощным чипсетом линейки являетcя 12-нанометровая SoC Helio G95. Она используется в Xiaomi Redmi Note 10S, который в Росси стоит порядка 20 000 рублей.

Официальная цена и дата анонса Xiaomi Redmi 10 пока что не уточняются. Но премьера должна состояться в ближайшие недели, учитывая то, что модель уже была замечена на сайтах многих регуляторных органов разных стран.