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Зиму текущего года китайская компания Xiaomi закончила презентацией флагманского семейства Redmi K40. Стандартная модель стала самым дешёвым в мире смартфоном на Snapdragon 870, а версия Pro оказалась самым доступным решением на Snapdragon 888. Также в рамках нового поколения производитель выпустил Redmi K40 Pro+.

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Старшая из трёх новинок обзавелась Snapdragon 888 и 108-мегапиксельной основной камерой. В конце первого квартала 2021 года смартфон дебютировал в Европе в качестве самого дешёвого флагмана на Snapdragon 888. Но на рынок он вышел уже как Xiaomi Mi 11i. Спустя несколько месяцев с начала продаж модель протестировали в DxOMark.

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На днях мы писали, что Xiaomi Mi 11 Lite 5G стал лучшим камерофоном среднего класса, набрав 111 пунктов. Столько же присудили и герою заметки, правда, стоит он вдвое дороже. В общем зачёте он обосновался в середине седьмого десятка. В рейтинге премиальных моделей, который тоже с недавнего времени есть на сайте DxOMark, доступный флагман занял место в начале третьего десятка, расположившись между OPPO Reno5 Pro+ 5G и OPPO Reno4 Pro 5G.

Главной причиной низкого результата в сравнении с конкурентами можно считать отсутствие телеобъектива. Хотя Xiaomi Mi 11 это не помешало набрать 120 пунктов и разделить пятую строчку с Google Pixel 5 и Redmi K30 Pro Zoom Edition.

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Фотосъёмку в Xiaomi Mi 11i оценили в 116 баллов. Специалисты отметили высокую детализацию, быстрый автофокус, натуральную передачу цветов и точную настройку экспозиции. То же самое касается и съёмки видео. Но тут ещё и стабилизация картинки себя проявила. К слову, она не оптическая. За запись роликов смартфон получил 103 пункта.

В 46 баллов оценили зум, что является типичным показателем для устройств с программным приближением, которые не имеют нормального телефотомодуля. Ультра-широкоугольная камера получила 39 баллов, а работу в ночном режиме оценили в 65 баллов.

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Заметим, что Redmi K40 Pro+ расположился намного ниже в рейтинге, набрав лишь 108 пунктов. Его фотовозможности оценили в 113 пунктов. Связано это может быть с тем, что героя заметки протестировали намного позже, а за это время компания могла выпустить обновление программного обеспечения, улучшающее работу камеры.

В завершение добавим, что Xiaomi Mi 11i оснащается матрицей AMOLED E4 производства Samsung. Экран поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц и HDR10+. Разрешение фронталки составляет 20 Мп. В основной камере есть также сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и сенсор для макросъёмки на 5 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4520 мА*ч.

Redmi K40 Pro+ в Китае доступен только в модификации 12/256 ГБ по цене 575 долларов. Xiaomi Mi 11i в Европе вышел в конфигурациях со 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти. Стоимость составила 649 евро (770 долларов) и 699 евро (830 долларов) соответственно. Базовая версия во многих странах продаётся за 549 евро (650 долларов). В обоих случаях предусмотрено 8 ГБ ОЗУ.