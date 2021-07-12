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Французская лаборатория DxO Labs протестировала смартфон Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Модель анонсировали в конце марта текущего года, а в продажу она поступила спустя почти три недели после этого. По версии DxOMark Lite-вариант нового поколения является лучшим камерофоном своего ценового сегмента. Напомним, в России смартфон стоит почти 40 000 рублей в официальной рознице.

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За эти деньги модель предлагает первую в мире 5-нанометровую однокристальную систему среднего класса Qualcomm Snapdragon 780G, аккумуляторную батарею ёмкостью 4250 мА*ч и 90-герцевый дисплей на органических светодиодах. В основной камере смартфона установлены модули разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Есть поддержка 4K UHD при 30 к/сек и FHD при 30-120 к/сек. Ни оптической стабилизации, ни телеобъектива модель не получила.

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Xiaomi Mi 11 Lite занял место в седьмом десятке сводного рейтинга DxOMark. Ему французские специалисты присудили 111 пунктов. Столько же набрало ещё несколько смартфонов, включая флагманов 2020 года OnePlus 8T и Sony Xperia 5 II. При этом мартовская новинка оказалась выше, чем флагман Xiaomi Mi 9, анонсированный в 2019 году.

Делает фотографии модель на 118 баллов. По этому показателю она даже смогла обойти Samsung Galaxy FE, Huawei P40 и Google Pixel 4. Напомним, в России первые два смартфона на старте продаж стоили 50 000 рублей, а третий официально не продаётся.

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Съёмку видео оценили в 101 балл. Также отметим 36 пунктов 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камере, 48 пунктов за возможности программного обеспечения и 55 пунктов за съёмку при нехватке света. Специалисты отмечают натуральную цветопередачу, быструю автоматическую фокусировку и высокий уровень текстур. Во время записи видео хорошо себя проявляет электронная стабилизация изображения.

Из прочих характеристик Xiaomi Mi 11 Lite 5G отметим защиту от воды класса IP53, стереофонические динамики, NFC, ИК-излучатель и 20-мегапиксельную камеру для селфи. Дисплей прикрыт панелью Corning шестого поколения. Выход под наушники отсутствует, а сканер отпечатков пальцев установлен на правом торце корпуса. Работает смартфон на прошивке MIUI 12.5 с операционной системой Android 11.