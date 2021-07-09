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MSI анонсировала видеокарту GeForce RTX 3080 VENTUS 3X с защитой от майнинга

Стоимость модели MSI пока что не раскрывает.
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Тайваньская компания MSI расширила ассортимент графических ускорителей на базе видеокарты GeForce RTX 3080 с защитой от майнинга. Ещё одна новинка производителя вышла в рамках серии VENTUS 3X. Стоимость модели MSI пока что не раскрывает.

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Версия Lite Hash Rate отличается интегрированным ограничителем майнинга цифровой валюты. При этом в плане дизайна никаких отличий от оригинальной модели нет. Технические характеристики тоже совпадают с обычной MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X.

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Видеокарта оснащается габаритной системой охлаждения, которая вобрала в себя три вентилятора Torx Fan 3.0 с поддержкой Zero Frozr. Эта функция обеспечивает полную остановку кулеров для минимизации уровня шума в случае отсутствия нагрузки на графический ускоритель.

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Усиливающая пластина для повышения структурной прочности карты обзавелась графеном. Кроме того, она выступает в роли пассивного радиатора охлаждения. Подсветка на новом графическом ускорителе тоже предусмотрена.

MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X оснащается чипом GA102, который выполняется по нормам 8-нанометровой технологии. Главные параметры включают 8704 потоковых процессора, 272 текстурных блока, 96 блоков рендеринга и 68 ядер трассировки лучей. Частота GPU в режиме Boost составила 1740 МГц, что на 30 МГц выше эталонного значения.

В видеокарте установлено 10 ГБ оперативной памяти типа GDDR6X. Эффективная частота 19 ГГц вместе с 320-битной шиной памяти позволяют добиться пропускной способности до 760,3 ГБ/сек. Потребляет графический ускоритель 320 Вт. При этом производитель рекомендует использовать блоки питания мощностью от 750 Вт.

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В арсенале MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X только один разъём HDMI 2.1 и сразу три порта DisplayPort 1.4a для подключения мониторов разрешением до 8K ULTRA HD. Питание от БП на видеокарту подаётся через два разъёма 8 pin. Новинка имеет габаритные размеры 305 x 120 x 57 мм при массе 1,37 кг. В комплекте поставки покупатели также смогут найти поддерживающий кронштейн.

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