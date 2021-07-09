Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Тайваньская компания MSI расширила ассортимент графических ускорителей на базе видеокарты GeForce RTX 3080 с защитой от майнинга. Ещё одна новинка производителя вышла в рамках серии VENTUS 3X. Стоимость модели MSI пока что не раскрывает.

реклама

Версия Lite Hash Rate отличается интегрированным ограничителем майнинга цифровой валюты. При этом в плане дизайна никаких отличий от оригинальной модели нет. Технические характеристики тоже совпадают с обычной MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Видеокарта оснащается габаритной системой охлаждения, которая вобрала в себя три вентилятора Torx Fan 3.0 с поддержкой Zero Frozr. Эта функция обеспечивает полную остановку кулеров для минимизации уровня шума в случае отсутствия нагрузки на графический ускоритель.

реклама

Усиливающая пластина для повышения структурной прочности карты обзавелась графеном. Кроме того, она выступает в роли пассивного радиатора охлаждения. Подсветка на новом графическом ускорителе тоже предусмотрена.

MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X оснащается чипом GA102, который выполняется по нормам 8-нанометровой технологии. Главные параметры включают 8704 потоковых процессора, 272 текстурных блока, 96 блоков рендеринга и 68 ядер трассировки лучей. Частота GPU в режиме Boost составила 1740 МГц, что на 30 МГц выше эталонного значения.

В видеокарте установлено 10 ГБ оперативной памяти типа GDDR6X. Эффективная частота 19 ГГц вместе с 320-битной шиной памяти позволяют добиться пропускной способности до 760,3 ГБ/сек. Потребляет графический ускоритель 320 Вт. При этом производитель рекомендует использовать блоки питания мощностью от 750 Вт.

реклама

В арсенале MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X только один разъём HDMI 2.1 и сразу три порта DisplayPort 1.4a для подключения мониторов разрешением до 8K ULTRA HD. Питание от БП на видеокарту подаётся через два разъёма 8 pin. Новинка имеет габаритные размеры 305 x 120 x 57 мм при массе 1,37 кг. В комплекте поставки покупатели также смогут найти поддерживающий кронштейн.