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Китайские майнеры продолжают избавляться от графических ускорителей, которые они использовали для майнинга криптовалюты. Вчера мы писали, что бывшие в употреблении карты GeForce RTX 3060 продавали за 295 долларов. Не желают копатели цифровой валюты задерживать у себя и адаптеры GeForce RTX 3090. Они продают флагманские видеокарты на 1 200 долларов дешевле, чем покупали их.

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Большинство видеокарт сейчас стоит порядка 2 300 долларов, но есть и модели, которые упали в цене до 1 800 долларов. Естественно, нельзя сказать, что на каждом таком ускорителе они потеряли много, ведь какая-то часть, а может и вся (в зависимости о даты покупки) уже окупилась. Но всё же некоторые китайские источники сообщают, что многие карты были куплены на пике, когда их цена достигала 3 000 долларов, то есть об убытке речь-таки может идти.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Тем не менее нужно отметить, что покупка графических адаптеров NVIDIA и AMD на крупных международных торговых площадках в ближайшее время – не самый лучший способ потратить несколько сотен долларов. Многие из обычных геймеров стараются обходить стороной предложения о продаже б/у ускорителей, но в то же время и покупать видеокарты в официальных магазинах они пока не спешат.

Несмотря на то, что цены падают, они всё ещё остаются выше рекомендованных. Например, самая дешёвая GeForce RTX 3090 обойдётся в 213 830 рублей в магазине «Ситилинк» при рекомендованной цене 136 990 рублей. Стоимость GeForce RTX 3080 стартует со 178 190 рублей (внешняя карта) вместо 63 490 рублей, а за GeForce RTX 3070 нужно заплатить минимум 104 930 рублей (версия Lite Hash Rate) вместо 45 490 рублей.

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Ситуация с недавней новинкой в лице модели GeForce RTX 3080 Ti менее плачевна из-за наличия ограничений на майнинг криптовалюты. В России стоимость нового графического ускорителя составила 116 990 рублей. Но купить модель можно по цене от 157 000 рублей. Детальнее о ситуации с GeForce RTX 3080 Ti вы можете прочитать в отдельном материале.