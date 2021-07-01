Китайские майнеры начали продавать GeForce RTX 3060 за 295 долларов
Один из сегодняшних материалов был посвящён тому, что китайские майнеры начали продавать видеокарты AMD и NVIDIA, которые в режиме 24/7 использовались для добычи криптовалюты. В частности, модель GeForce RTX 3060, анонсированная в середине января 2021 года, доступна по цене 295 долларов. При этом в США её рекомендованная производителем стоимость составила 329 долларов.
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Нужно понимать, что покупка бывших в употреблении графических ускорителей, которые были задействованы в майнинге цифровой валюты, сродни лотереи. При этом низкая цена видеокарты может для многих покупателей стать решающим фактором.
Заметим, что в России самая дешёвая модель GeForce RTX 3060 стоит 72 990 рублей (1 000 долларов). Это Palit GeForce RTX 3060 STORMX OC, которая подешевела за последнее время более чем на 30 000 рублей (410 долларов). При бюджете в 295 долларов (21 000 рублей) можно купить максимум GeForce RTX 1050 Ti. Ускорители в исполнении Gigabyte, ASUS и Palit стоят порядка 20 000-21 000 рублей. А за GeForce RTX 1650 просят уже от 25 000 рублей.
Возвращаясь к GeForce RTX 3060, отметим, что адаптер построен на 8-нанометровом чипе Ampere с частотой 1 320-1 777 МГц и 3 584 потоковыми процессорами. Для обеспечения поддержки трассировки лучей предусмотрено 28 RT-ядер.
Ускоритель несёт на борту 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 с физической частотой 1 875 МГц. VRAM соединяется с GPU 192-битной шиной. Эффективная частота памяти составляет 15 ГГц, а пропускная способность может достигать 360 ГБ/сек.
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Эталонный вариант GeForce RTX 3060 имеет один HDMI и три DisplayPort. Карта поддерживает DirectX 12 Ultimate. Номинальная величина отвода тепловой мощности составляет 170 Вт. Видеокарту рекомендуется использовать в ПК с блоком питания мощностью от 450 Вт.
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