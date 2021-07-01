Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Один из сегодняшних материалов был посвящён тому, что китайские майнеры начали продавать видеокарты AMD и NVIDIA, которые в режиме 24/7 использовались для добычи криптовалюты. В частности, модель GeForce RTX 3060, анонсированная в середине января 2021 года, доступна по цене 295 долларов. При этом в США её рекомендованная производителем стоимость составила 329 долларов.

реклама

Нужно понимать, что покупка бывших в употреблении графических ускорителей, которые были задействованы в майнинге цифровой валюты, сродни лотереи. При этом низкая цена видеокарты может для многих покупателей стать решающим фактором.

Заметим, что в России самая дешёвая модель GeForce RTX 3060 стоит 72 990 рублей (1 000 долларов). Это Palit GeForce RTX 3060 STORMX OC, которая подешевела за последнее время более чем на 30 000 рублей (410 долларов). При бюджете в 295 долларов (21 000 рублей) можно купить максимум GeForce RTX 1050 Ti. Ускорители в исполнении Gigabyte, ASUS и Palit стоят порядка 20 000-21 000 рублей. А за GeForce RTX 1650 просят уже от 25 000 рублей.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Возвращаясь к GeForce RTX 3060, отметим, что адаптер построен на 8-нанометровом чипе Ampere с частотой 1 320-1 777 МГц и 3 584 потоковыми процессорами. Для обеспечения поддержки трассировки лучей предусмотрено 28 RT-ядер.

Ускоритель несёт на борту 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 с физической частотой 1 875 МГц. VRAM соединяется с GPU 192-битной шиной. Эффективная частота памяти составляет 15 ГГц, а пропускная способность может достигать 360 ГБ/сек.

реклама

Эталонный вариант GeForce RTX 3060 имеет один HDMI и три DisplayPort. Карта поддерживает DirectX 12 Ultimate. Номинальная величина отвода тепловой мощности составляет 170 Вт. Видеокарту рекомендуется использовать в ПК с блоком питания мощностью от 450 Вт.