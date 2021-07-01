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Китайские майнеры начали продавать GeForce RTX 3060 за 295 долларов

Карты использовались для майнинга.
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11
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
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Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
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Один из сегодняшних материалов был посвящён тому, что китайские майнеры начали продавать видеокарты AMD и NVIDIA, которые в режиме 24/7 использовались для добычи криптовалюты. В частности, модель GeForce RTX 3060, анонсированная в середине января 2021 года, доступна по цене 295 долларов. При этом в США её рекомендованная производителем стоимость составила 329 долларов.

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Нужно понимать, что покупка бывших в употреблении графических ускорителей, которые были задействованы в майнинге цифровой валюты, сродни лотереи. При этом низкая цена видеокарты может для многих покупателей стать решающим фактором.

Заметим, что в России самая дешёвая модель GeForce RTX 3060 стоит 72 990 рублей (1 000 долларов). Это Palit GeForce RTX 3060 STORMX OC, которая подешевела за последнее время более чем на 30 000 рублей (410 долларов). При бюджете в 295 долларов (21 000 рублей) можно купить максимум GeForce RTX 1050 Ti. Ускорители в исполнении Gigabyte, ASUS и Palit стоят порядка 20 000-21 000 рублей. А за GeForce RTX 1650 просят уже от 25 000 рублей.

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Возвращаясь к GeForce RTX 3060, отметим, что адаптер построен на 8-нанометровом чипе Ampere с частотой 1 320-1 777 МГц и 3 584 потоковыми процессорами. Для обеспечения поддержки трассировки лучей предусмотрено 28 RT-ядер.

Ускоритель несёт на борту 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 с физической частотой 1 875 МГц. VRAM соединяется с GPU 192-битной шиной. Эффективная частота памяти составляет 15 ГГц, а пропускная способность может достигать 360 ГБ/сек.

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Эталонный вариант GeForce RTX 3060 имеет один HDMI и три DisplayPort. Карта поддерживает DirectX 12 Ultimate. Номинальная величина отвода тепловой мощности составляет 170 Вт. Видеокарту рекомендуется использовать в ПК с блоком питания мощностью от 450 Вт.

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Simon Crebbs
14:20
А ты как всегда: внимательно прочитал его статью и пошёл засирать форум.
Китайские майнеры продают б.у. видеокарты GeForce и Radeon под видом новых по низким ценам
Дмитрий Гончаров
14:19
хер бы они сосали, лучше на линух с вином перейти и пусть их ихнее руководсво хуйи сосёт, запинаясь пихая палки в колёса
Microsoft с помощью Windows 11 решила подтолкнуть пользователей к замене старых процессоров
sgs
14:18
Это гениально. Распродать кучу маркетингово барахла за год до выхода самой игры.
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NOFX
14:17
Прорвало сегодня паноса,решил еще на сосиску заработать к дошику на обед.
Китайские майнеры начали продавать GeForce RTX 3060 за 295 долларов
Renegade1979
14:15
Это Британия запускает, союзник США и член НАТЫ. С индусским инвестором. А Роскосмос выбрали из-за дешевизны.
Starlink заработает во всём мире уже в августе
Egor Ka
14:15
именно так
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Inqizitor
14:14
Снизили бы до 150 - можно было бы рискнуть. Всё-таки 12 гиг памяти.
Китайские майнеры начали продавать GeForce RTX 3060 за 295 долларов
Alex-IT
14:13
Играют, просто не так много, как те кому не хватает денег по курортам ездить)
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Castlesairus
14:13
Нах**... Зачём, а главное, зачем?
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