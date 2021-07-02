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Защита от майнинга в GeForce RTX 3080 Ti, которая была анонсирована в начале прошлого месяца, сделала видеокарту не самой популярной среди майнеров. В связи с этим она появилась в продаже с относительно небольшой наценкой. При этом ускоритель регулярно дешевел. Сейчас его стоимость уверенно приближается к цене модели GeForce RTX 3070.

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В магазине «Ситилинк» самая дешёвая модель GeForce RTX 3080 Ti стоит порядка 157 000 рублей с учётом скидки в размере 50 000 рублей. За эти деньги можно приобрести карту в исполнении Palit, выпущенную в рамках серии GamingPro. В то же время самый дорогой ускоритель GeForce RTX 3070 компании ASUS обойдётся почти в 140 000 рублей. Есть вероятность, что в будущем разнице в цене ещё сильнее сократится.

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Есть в «Ситилинк» и другие версии графического адаптера. Например, GeForce RTX 3080 Ti GameRock стоимостью почти 158 000 рублей вместо 207 000 рублей. Заметим, что обе модели в исполнении Palit имеют GPU с Boost-частотой 1 665 МГц, что соответствует эталонному значению.

На 10 000 рублей дороже стоит карта GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC, разработанная компанией Gigabyte. Её продают за 168 290 рублей. Идентичным ценником обзавёлся адаптер GeForce RTX 3080 Ti EAGLE OC, тоже в исполнении Gigabyte. Обе модели подешевели примерно на 40 000 рублей.

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Ещё две видеокарты предлагаются по цене около 171 000 рублей. Первая – GeForce RTX 3080 Ti VISION OC от Gigabyte. Вторая – MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X OC. Частота GPU в турборежиме составляет 1 710 МГц и 1 695 МГц соответственно.

На этом предложения не заканчиваются. В каталоге «Ситилинк» есть одна карта с системой водяного охлаждения. Она называется Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 Ti XTREME WATERFORCE WB, а её стоимость снижена на 22 000 рублей и составляет чуть более 174 000 рублей. Столько же стоит MSI GeForce RTX 3080 Ti GAMING X TRIO, но с активным охлаждением.

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Также нужно отметить ещё две модели Gigabyte, которые обзавелись тремя разъёмами 8-pin. Это AORUS GeForce RTX 3080 Ti XTREME с частотой 1 830 МГц и AORUS GeForce RTX 3080 Ti MASTER с частотой 1 770 МГц. Каждая стоит по 178 000 рублей.

Наконец, последняя видеокарта в нашем списке, она же самая дорогая – ASUS GeForce RTX 3080 Ti TUF GAMING стоимостью 184 000 рублей. Boost-частота GPU не отличается от эталонного значения и составляет 1 695 МГц.

Напомним, что в России видеокарту оценили в 116 990 рублей. Как видим, сейчас модель продаётся с наценкой 34-57%. GeForce RTX 3080 Ti входит в список самых производительных графических ускорителей, опережая упомянутую в начале материала GeForce RTX 3070 примерно на 30%.

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Июньская новинка оборудована 8-нанометровым чипом с 10 240 ядрами CUDA и 80 ядрами Ray Tracing. Внутренней оперативной памяти предусмотрено 12 ГБ. Стандарт – GDDR6X. Канал, соединяющий VRAM с графическим процессором, имеет разрядность 384 бит, а эффективная частота памяти составляет 19 ГГц. Пропускная способность – до 912,4 ГБ/сек.

Заметим, что все видеокарты с системой активного охлаждения, о которых мы написали выше, имеют по три вентилятора. Номинальная величина отвода тепловой мощности составляет 350 Вт. Ускорители имеют суммарно, как минимум, четыре выхода HDMI / DisplayPort и поддерживают работу с мониторами формата 8K ULTRA HD.