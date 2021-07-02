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Магазин BOBKeys продаёт ключи для программного обеспечения и устраивает летнюю распродажу, в рамках которой можно купить лицензию на операционную систему Windows 10 Professional со скидкой почти 87%. В этом материале мы расскажем о самом интернет-магазине и о лучших предложениях, доступных по акции.

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Дизайн магазина BOBKeys

Для начала рассмотрим сайт площадки. Он имеет стандартную структуру с шапкой, контентом и футером, но без сайдбара. Вверху есть кнопки для входа в личный аккаунт и регистрации, а также переключатели языка и валют. Языков много. Русский в их списке. Валют поменьше, но все основные на месте – доллары, фунты стерлингов, евро и, конечно же, рубли.

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Шапка исполнена в тёмных тонах. Тут мы видим логотип сайта в жёлтом-синем цвете, кнопки для быстрого перехода в корзину, к подаркам и списку избранных продуктов и в настройки уведомлений. Чуть ниже логотипа сайта располагается поисковая строка, которая позволит вам оперативно найти интересующий вас продукт.

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Скролим страницу вниз, пропуская рекламные постеры, и переходим к списку предложений. На главной странице акцент сделан на играх. Например, в списке лидеров продаж на момент написания материала есть FIFA 21, PES 2021, Devil May Cry Deluxe Edition и другие.

Полный перечень можно посмотреть, нажав на кнопку More. И да, сайт русифицирован не полностью, но даже с кривой русификацией всё будет понятно. Или же вы всегда можете остаться / перейти на английскую версию сайта.

Под блоком с самыми продаваемыми играми есть новинки. Правда, предложения те же – FIFA 21, Pro Evolution Soccer 2021 и другие. Что интересно, здесь уже для открытия всего списка есть кнопка «Больше». Это ещё один пример не самой лучшей русификации веб-ресурса.

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Далее идут предложения по категориям, но к ним мы вернёмся чуть позже. Завершаем футером, где указаны ссылки на условия использования, политику конфиденциальности и прочую правовую информацию. Также в футере можно увидеть адрес электронной почты для связи с техподдержкой – service@bobkeys.com. Но получить вопрос на свой ответ можно быстрее через живой чат прямо на сайте. Кнопка для его активации находится в правом нижнем углу. А теперь перейдём к распродаже.

Купить Windows 10 по скидке

Итак, мы отметим шесть предложений и пойдём в порядке возрастания размера общей скидки. На 73,2% дешевле можно приобрести комплект, состоящий из ключа для Windows 10 Pro и Microsoft Office 2019 Professional Plus. Старая стоимость набора составляет 22 000 рублей. По скидке он доступен примерно за 5 900 рублей, а с промокодом OC25 можно сэкономить ещё 25% и купить комплект за 4 500 рублей.

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Сам же набор офисных программ Microsoft Office 2019 Professional Plus обойдётся в 3 500 рублей. Раньше он стоил 18 000 рублей. Таким образом, общая сумма скидки составляет 14 500 рублей (-73,9%). Что интересно на сайте BOBKeys указана старая цена 18 000 рублей и за редакцию 2016 года. Новая стоимость составляет 2 900 рублей, а с промокодом OC25 она падает до 2 200 рублей, то есть общая выгода составляет 15 800 рублей (-83,9%)

Лицензии на Windows 10 Pro и Windows 10 Home упали на 83,4%, что в денежном выражении составляет 7 800 рублей и 7 300 рублей соответственно. Старая цена профессионального издания составила 9 000 рублей, а домашнего – 8 400 рублей. Не забываем вводить промокод OC25.

Наконец, скидка 87% действует на комплект из двух ключей к операционной системе Windows 10 Professional. Раньше набор можно было приобрести за 22 000 рублей, но на распродаже его цена упала до 2 700 рублей. Более того, снизить стоимость ещё примерно на 600 рублей можно с промокодом OC25. Таким образом, ключи обойдутся в 2 100 рублей со скидкой 87% от старой цены.

Заметим, что интернет-магазин программного обеспечения продаёт OEM-лицензии на операционную систему, которые привязываются к железу. Ссылки на страницы каждого предложения, которое было упомянуто выше, вы найдёте в таблице.

Ассортимент магазина

Есть в магазине и масса других предложений. Правда, в акции они не участвуют, в связи с чем при оформлении заказа промокод OC25 активировать не получится. Но тем не менее даже без скидки некоторые пользователи смогут кое-что для себя найти.

Продукты раскиданы по нескольким категориям, список которых вы можете видеть вверху сайта, под поисковой строкой. Первый раздел – Steam. Тут выбор самый большой – свыше 550 предложений на момент написания материала.

Примерно в 4 000 рублей обойдутся Mafia Trilogy и Horizon Zero Dawn Complete Edition. На 500 рублей меньше можно заплатить за Guilty Gear Strive Standard Edition. Также в данной категории есть DMC за 1 500 рублей, Resident Evil 3 за 4 000 рублей, Borderlands 3 за 2 500 рублей, PUBG за 2 200 рублей. Кроме того, тут можно приобрести подарочные карты для Steam.

Вторая категория – Origin. Предложений тут немного, но всё же выбрать есть из чего. Например, шутеры Battlefield V и Battlefield 4 обойдутся в 2 000 рублей и 700 рублей соответственно. Другие части легендарной серии тоже есть. Футбольный симулятор FIFA 21 продают за 4 500 рублей, а Star Wars Jedi Fallen Order – за 6 300 рублей. Кроме того, в этом разделе вас ждут Need for Speed Heat, ряд дополнений для Sims 4 и Star Wars Battlefront за 2 100 рублей (за издание Ultimate Edition нужно доплатить чуть менее 1 000 рублей).

Третья категория – Uplay – содержит чуть более четырёх десятков игр. В первую очередь стоит отметить Far Cry 6 за 4 400 рублей с учётом 18-процентной скидки и For Honor за 4 100 рублей. В данном разделе есть сразу несколько частей Assassin’s Creed от AC 2 за 6 000 рублей до Odyssey за 3 900 рублей со скидкой в размере 28%.

Есть на сайте ещё несколько категорий, но уже без игр. Первая – PC, в которой собраны все игры из разделов Uplay, Steam и Origin. Вторая – PlayStation с возможностью пополнить кошелёк в PlayStation Store. Третья – Gift Cards с подарочными сертификатами для Steam, WoW, Nintendo eShop, iTunes и т.д.

Заказ и оплата

Рассмотрим процесс оформления заказа на сайте BOBKeys на примере Windows 10 Home и комплекта Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus. Суммарная стоимость составляет чуть более 30 000 рублей, но в интернет-магазине она уже снижена почти до 7 300 рублей.

Прежде чем перейти к оформлению заказа, нужно войти на сайт. Создавать учётную запись не обязательно. Вы можете просто кликнуть на пиктограмму корзины на странице продукта, после чего система предложит войти в свой аккаунт, создать новый или войти через Google / Facebook. Жмём на пиктограмму Google или Facebook и выбираем свой профиль.

После этого нужно ещё раз кликнуть на иконку корзины, чтобы добавить в неё лицензии. Далее переходим в корзину и видим, что стоимость двух продуктов суммарно составляет 7 278 рублей и 87 копеек. Жмём «Перейти к расчётам» и вводим промокод OC25 в соответствующее поле для получения 25-процентной скидки.

После активации купона стоимость лицензии на Windows 10 | Домашняя падает примерно на 350 рублей, а комплекта Windows 10 | Профессиональная с набором программ Microsoft Office 2019 Professional Plus – почти на 1 500 рублей. Таким образом, общая сумма заказа составит 5 459 рублей 15 копеек. Всё это вы можете видеть на скриншотах.

После нажатия на кнопку «Отправить заказ» остаётся лишь выбрать платёжную систему. Выбор универсальный. При оплате через LiqPay, Mint, QIWI или напрямую с банковских карт размер комиссии составит примерно 220 рублей, 655 рублей, 440 рублей и 185 рублей соответственно. При выборе PayPal платить дополнительно не придётся.



