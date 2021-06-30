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Xiaomi продолжает обновлять софт своих смартфонов, включая мобильные устройства POCO и Redmi. Уже на этой неделе компания успела выпустить апдейт программного обеспечения MIUI 12.5 для девяти устройств. Три из них обзавелись новой прошивкой впервые, а остальные получили более свежую версию. Кроме того, десять телефонов производитель из Поднебесной могут похвастаться более актуальной сборкой MIUI 12. А теперь об этом поговорим более детально.

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Начнём с программного обеспечения MIUI 12.5 Stable. Европейская версия вышла на флагманы нового поколения Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Ultra с процессором Snapdragon 888, на недавнюю новинку Redmi Note 8 (2021), а Redmi Note 10S успел обзавестись и европейской, и глобальной сборками. Особого ничего нового обновления не принесли.

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В то же время Xiaomi Mi Note 10 Lite, модель среднего уровня 2020 года выпуска, впервые обзавелась MIUI 12.5 Stable ROM. Ему стало доступно обновление v12.5.1.0.RFNEUXM. Скачать файлы для установки апдейта вручную через режим Recovery можно по этой ссылке. Напомним, что смартфон является одним из немногих решений в среднем классе с дисплеем с изогнутыми боковыми гранями.

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Он также может похвастаться аккумулятором на 5 260 мА*ч и 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 730G. В России модель продавалась официально по цене чуть выше 30 000 рублей. Сейчас в Xiaomi Mi Note 10 Lite особого смысла нет, ведь за эти же деньги можно купить Xiaomi Mi 11 Lite 5G на Snapdragon 780G, который в официальной рознице постоянно предлагается со скидками.

Что касается рынка Азии, там бесполезные апдейты прилетели на Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11 Pro, а также на Xiaomi Mi 11x Pro. А вот ещё две модели получили важное обновление. Во-первых, Redmi Note 10 Pro 5G теперь поддерживает сервисы Google и функцию расширения оперативной памяти. Детальнее об этом мы писали сегодня.

Во-вторых, первую сборку MIUI 12.5 получил хит продаж 2019 года Redmi Note 7 Pro на Snapdragon 675. Смартфон оснащается аккумулятором на 4 000 мА*ч и основной камерой разрешением 48 Мп + 5 Мп. Для него выпустили прошивку под номером v12.5.1.0.QFHCNXM. Скачать файлы можно по этой ссылке, после чего появится возможность через родной режим восстановления установить ПО вручную. В основе лежит операционная система Android 10. Ни Android 11, ни MIUI 13 смартфон уже не получит. Напомним, эта модель не продавалась официально в Европе.

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Теперь перейдём к MIUI 12, и в этот раз начнём сразу из Азии. Далеко не самые важные обновления вышли на популярные недорогие смартфоны POCO M2 / M3, Redmi 9T / 9T NFC, Redmi Note 9 4G и Redmi K20 Pro. В России апдейтом обзавёлся лишь не самый популярный телефон 2020 года Redmi Note 9S, в котором нет NFC, а в Европе MIUI 12 Stable ROM получили Redmi Note 10 5G, Redmi 9 и Redmi Note 8 Pro. Что интересно, ни одна модель на этой неделе ещё не обзавелась стабильной глобальной версией программного обеспечения.