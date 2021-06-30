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Китайская компания Xiaomi в конце мая текущего года анонсировала интересный смартфон Redmi Note 10 Pro 5G, который ещё не появился на международном рынке, но сделает это уже в следующем квартале. В начале этого года производитель официально заявил, что из-за большого количества ошибок он заблокирует возможность установки сервисов Google на смартфоны с прошивкой MIUI 12.5, которые продаются в Китае.

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Однако, для Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G было сделано исключение. В Китае модель получила обновление под номером v12.5.5.0.RKPCNXM. В новой версии программного обеспечения разработчики производителя из Поднебесной вернули возможность установки Google Mobile Services.

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Ещё одним новшеством стала функция расширения оперативной памяти за счёт встроенного накопителя. Изначально её внедрение планировалось лишь в оболочке MIUI 13. Но протестировать работу функции китайская компания решила в прошивке MIUI 12.5. Она является аналогом файла подкачки в операционной системе Windows.

В случае с Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G устройство может использовать 2 ГБ пространства на флеш-модуле, если объёма оперативной памяти будет не хватать. Напомним, что майская новинка в зависимости от модификации несёт на борту 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ.

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Смартфон также может похвастаться дисплеем IPS LCD с частотой обновления 120 Гц, который прикрыт стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Аппаратная платформа строится вокруг 6-нанометрового мобильного процессора Dimensity 1100 с частотой до 2,6 ГГц. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5 000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 67 Вт.

В Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G установлена тройная основная камера разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп в паре с 16-мегапиксельной фронталкой. Также отметим боковой биометрический сенсор, Android 11, NFC, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц, защиту от воды по стандарту IP53 и стереодинамики.

В зависимости от комплектации стоимость Redmi Note 10 Pro 5G составила 235-315 долларов. Смартфон дебютирует за пределами Китая как POCO X3 GT. Для сравнения, самая доступная версия международного Redmi Note 10 Pro стоит 279 евро или 330 долларов.