Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G получил поддержку сервисов Google
Китайская компания Xiaomi в конце мая текущего года анонсировала интересный смартфон Redmi Note 10 Pro 5G, который ещё не появился на международном рынке, но сделает это уже в следующем квартале. В начале этого года производитель официально заявил, что из-за большого количества ошибок он заблокирует возможность установки сервисов Google на смартфоны с прошивкой MIUI 12.5, которые продаются в Китае.
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Однако, для Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G было сделано исключение. В Китае модель получила обновление под номером v12.5.5.0.RKPCNXM. В новой версии программного обеспечения разработчики производителя из Поднебесной вернули возможность установки Google Mobile Services.
Ещё одним новшеством стала функция расширения оперативной памяти за счёт встроенного накопителя. Изначально её внедрение планировалось лишь в оболочке MIUI 13. Но протестировать работу функции китайская компания решила в прошивке MIUI 12.5. Она является аналогом файла подкачки в операционной системе Windows.
В случае с Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G устройство может использовать 2 ГБ пространства на флеш-модуле, если объёма оперативной памяти будет не хватать. Напомним, что майская новинка в зависимости от модификации несёт на борту 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ.
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Смартфон также может похвастаться дисплеем IPS LCD с частотой обновления 120 Гц, который прикрыт стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Аппаратная платформа строится вокруг 6-нанометрового мобильного процессора Dimensity 1100 с частотой до 2,6 ГГц. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5 000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 67 Вт.
В Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G установлена тройная основная камера разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп в паре с 16-мегапиксельной фронталкой. Также отметим боковой биометрический сенсор, Android 11, NFC, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц, защиту от воды по стандарту IP53 и стереодинамики.
В зависимости от комплектации стоимость Redmi Note 10 Pro 5G составила 235-315 долларов. Смартфон дебютирует за пределами Китая как POCO X3 GT. Для сравнения, самая доступная версия международного Redmi Note 10 Pro стоит 279 евро или 330 долларов.
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