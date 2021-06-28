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Анонсированы недорогие телевизоры Xiaomi Mi TV ES 2022

Стоимость стартует с 525 долларов.
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Сегодня мы писали о том, что китайская компания Xiaomi представила телевизоры 4K UHD QLED стоимостью от 930 долларов. Но производитель пополнил ассортимент и более доступными новинками. Они выйдут на рынок в рамках серии Xiaomi Mi TV WS 2022.

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Пользователям также будут предложены три версии диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов. Телевизоры оснащаются системой подсветки с 32 зонами, 45 зонами и 60 зонами соответственно. Каждая новинка имеет разрешение 2 160 x 3 840 точек, что соответствует формату 4K ULTRA HD, и пиковую яркость 700 нит. Охват цветового диапазона DCI-P3 достигает 94%.

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Телевизоры Xiaomi Mi TV ES 2022 оборудованы четырёхъядерным процессором MediaTek MT9638 на базе Cortex-A55 с пиковой частотой 1,5 ГГц. Графикой в новинках занимается ускоритель Mali-G52 MC1 производства компании AMR. Однокристальная система трудится в тандеме с 2 ГБ оперативной памяти, а подсистема хранения данных представлена накопителем на 32 ГБ.

Панели отличаются тонкими рамками. По словам производителя, на экран приходится 93% лицевой стороны корпуса. Из интерфейсов отметим Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и Bluetooth 5.0, а также три разъёма USB-A и два HDMI. Мощность каждого из двух динамиков составляет 12,5 Вт.

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Программной платформой Xiaomi Mi TV ES 2022 служит операционная система Android TV, дополненная фирменной прошивкой MIUI for TV. Производитель заявляет поддержку работы с голосовыми помощниками и возможность потоковой трансляции видео с гаджетов на базе ОС Windows, Android, iOS и macOS.

Если серию Mi TV 6 Xtreme Edition сравнивали с линейкой Sony X95J, то более доступные новинки позиционируются конкурентами для моделей Sony X80J. Рекомендованная производителем стоимость 55-дюймовой модели составила 525 долларов, а 65-дюймовой – 680 долларов. Телевизор диагональю 75 дюймов оценили в 930 долларов, как самый доступный Mi TV 6 Extreme Edition.

Для сравнения, панели Sony X80J с идентичной диагональю стоят 850 долларов 1 160 долларов и 1 550 долларов соответственно. Семейство Xiaomi Mi TV ES 2022 появится в продаже уже 4 июля 2021 года.

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