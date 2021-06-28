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Xiaomi представила 4K QLED телевизоры Mi TV 6 Extreme Edition по цене от 930 долларов

Диагональ составляет 55-75 дюймов.
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Китайская компания Xiaomi презентовала новые панели Mi TV. Производитель из Поднебесной анонсировал линейку Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition, в рамках которой покупателям будут доступны три новинки диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов.

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Естественно, Xiaomi сравнила свои панели с решениями конкурентов. Конечно же, они оказались лучше. На этот раз досталось компании Sony, а точнее моделям X95J. Телевизоры японской компании лучше только по одному параметру – deltaE составляет 1,41 вместо 1,5. В остальном же наблюдается либо равенство, либо превосходство решений производителя из Поднебесной.

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Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition оборудованы панелями QLED формата 4K UHD с разрешением 3 840 x 2 160 пикселей и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Охват цветового диапазона DCI-P3 составляет 97%, а максимальная яркость – 1 200 нит. Производитель заявляет поддержку MEMC, Dolby Vision HDR IQ и соответствие стандарту HDR10.

Новинки отличаются цельнометаллическим корпусом и тонкими рамками. Конструкцию усиливает дополнительная алюминиевая рамка внутри. Одной из особенностей телевизоров стала выдвижная камера с двумя датчиками изображения и поддержкой жестового управления. Разрешение оптического модуля составляет 48 Мп.

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Телевизоры нового поколения оборудованы 4-ядерной однокристальной системы MediaTek MT9950 с ядрами Cortex-A73. Объём оперативной памяти составляет 4,5 ГБ, а для хранения данных предусмотрен накопитель на 64 ГБ. Из интерфейсов отметим два порта HDMI 2.1 для подключения консолей нового поколения, один HDMI 2.0, два USB-A, Ethernet, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц и Bluetooth 5. Акустическая система представлена 100-ваттными динамиками, которых насчитывается сразу 16 штук.

55-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition имеет 100 зон подсветки и стоит 930 долларов. В панелях диагональю 65 дюймов и 75 дюймов количество зон подсветки увеличено до 224 и 255 соответственно. Модель диагональю 65 дюймов обойдётся в 1 240 долларов, а цена 75-дюймовой новинки составила 1 550 долларов. Для сравнения, 65-дюймовый и 75-дюймовый телевизоры Sony X95J оценены в 2 000 долларов и 3 250 долларов соответственно.

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