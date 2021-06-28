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В течение прошлой недели китайская компания Xiaomi выпустила стабильное программное обеспечение MIUI 12.5 и MIUI 12 для трёх с половиной десятков смартфонов. Недавно мы писали о выходе MIUI 12.5 для 16 моделей, включая Redmi Note 8 Pro. Детальнее со списком вы можете ознакомиться по этой ссылке. Там же можно скачать файлы для установки европейской и глобальной прошивки вручную.

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С тех пор ещё шесть моделей получили MIUI 12.5 Stable. Кроме того, за неделю более дюжины смартфонов пекинского производителя успели обзавестись оболочкой MIUI 12. В этом материале мы расскажем о них и добавим ссылки на скачивание прошивки, если такая возможность предусмотрена.

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Начнём с MIUI 12.5. Внезапно компания выпустила стабильную сборку программного обеспечения для смартфонов Xiaomi Mi 8 Youth и Redmi 7, анонсированные в 2018 и 2019 году соответственно. Обеим моделям доступна пока лишь китайская прошивка на базе операционной системы Android 10. Это последний крупный апдейт для каждого смартфона.

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В Азии компания также успела выпустить более свежую сборку MIUI 12.5 на Android 11 для прошлогодних доступных флагманов Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro. В то же время весенняя новинка Xiaomi Mi 11 Lite 4G обзавелась стабильной глобальной версия оболочки с операционной системой Android 11. Номер – v12.5.3.0.RKQMIXM (скачать). А в Европе вышла очередная сборка для Redmi Note 9S, тоже на Android 11.

Теперь что касается MIUI 12. Сразу четыре модели получили прошивку в России. Для Redmi 8 доступно обновление под номером v12.0.3.0.QCNRUXM (скачать), для Redmi 8A – v12.0.3.0.QCPRUXM (скачать), а для Redmi 7A – v12.0.3.0.QCMRUXM (скачать). Все три версии ПО основаны на операционной системе Android 10.

Для хита продаж 2020 года Redmi Note 9 вышло обновление MIUI 12.0.1.0.RJORUXM. Оно принесло одиннадцатую ревизию «зелёного робота» и заплатку безопасности операционной системы за май 2021 года. О выходе прошивки MIUI 12.5 пока что информации нет. Обновление рассылается «по воздуху».

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Глобальная версия Redmi 9 тоже обзавелась Android 11 в составе программного обеспечения MIUI 12 без слухов о получении новой ревизии оболочки. Номер апдейта – v12.0.1.0.RJCMIXM. Установить вручную обновление ещё нельзя. Новая MIUI 12 Global ROM под номером v12.0.9.0.QFJMIXM (скачать) стала доступна для Xiaomi Mi 9T с выдвижной камерой, а в Азии апдейт «прилетел» на POCO X2.

И в завершение расскажем о европейской версии программного обеспечения, которая вышла сразу на шесть смартфонов. Это модели Redmi 9A / 9AT, Redmi 9T / 9T NFC и Redmi 9C / 9C NFC. Обновление устраняет баги и ничего нового не приносит. В основе оболочки лежит операционная система Android 10.